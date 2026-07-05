"Зачем вы ставите 12 ученикам, которые едва знают на 5?" Украинцы обсудили ответственность учителей за фальшивых медалистов

Репетитор по математике Неля Ковалко обратилась к учителям с вопросом, зачем они ставят в аттестате 12 баллов детям, которые едва знают материал на 5. В частности, она подчеркивает, что впоследствии эти ученики считают, что знают все, но при этом не сдают национальный мультипредметный тест.

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В посте в Threads Ковалко отмечает, что аттестат уже давно не принимается во внимание при поступлении, поэтому она удивляется, зачем педагоги идут на подобные шаги. Под постом разгорелась дискуссия, и украинцы стали гадать, кто ответственен за фейковых медалистов.

Так, некоторые учителя рассказали, что об этом их просят родители или классный руководитель, ведь успеваемость школьников влияет на рейтинг школы. Некоторые педагоги отмечали, что родители даже могли угрожать проблемами или доводить их до нервного срыва. В то же время, по мнению школьных учителей, многим родителям нужны оценки, а не знания.

"Потому что родители просят, потому что классный руководитель ходит и просит, потому что рейтинг школы, потому что отчетность и т. п."

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"Ой, это мое любимое. Когда-то я работала в колледже, и там было много ребят из сельской местности. Вот как оказалось через первые два месяца, что оценки в школьном аттестате вообще не соответствуют знаниям, и 12 волшебным образом превратилась в 5. Родители были в шоке".

"Год проработала в школе. Были родители, которые прямо давили на учителей из-за оценок. Как-то отец одного мальчика угрожал неприятностями одной учительнице. А я это увидела и, будучи тогда молодой и неопытной, испугалась и действительно всем ставила оценки чуть выше, чем они заслуживали. Из-за этого потом и уволилась, потому что я справедливый и честный человек, не хочу под влиянием страха или ради того, чтобы избежать негатива, идти против себя. Сейчас я бы заткнула рот любому из тех родителей так, что они бы меня боялись. Но тогда я была нежным цветочком".

"У нас была ситуация, когда мама довела учительницу до нервного срыва, требуя пятерку. А потом всей семьей привели того бедного ребенка на вручение грамоты. И, наверное, очень собой гордились. Поэтому иногда лучше нарисовать и сберечь себе нервы".

"Когда ставишь нужные оценки, ты нравишься родителям, администрации. На тебя нет жалоб. Знания? К сожалению, родителям нужны цифры. Они не привыкли оценивать образование по знаниям".

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