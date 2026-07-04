'Зачем вам 10-11 классы? Идите в колледж'. Украинцы поспорили о ценности высшего образования

В Украине разгорелась дискуссия о ценности высшего образования. Ее спровоцировала психолог Божена Борис, поделившись опытом матери старшеклассника, которой учителя стали рекомендовать отправить ребенка на получение профессионального образования.

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Женщина опубликовала в Threads серию постов, в которых рассказала, что родители таких же, как ее сын, девятиклассников все чаще сталкиваются с ситуацией, когда школы фактически не набирают 10-11 классы, а директора школ прямо советуют выбирать колледжи вместо продолжения школьного обучения. На этом фоне она решила спросить в сети, не означает ли это изменение приоритетов государства.

Борис напомнила, что реформа высшего образования стартовала в Украине в 2017 году, а сейчас ее последствия стали массово заметны. "И знаете, как это выглядит со стороны? Как будто государству выгоднее, чтобы дети как можно раньше шли осваивать рабочие профессии, а не учились дальше. Зачем государству люди с высшим образованием, если большинство можно направить в колледжи, подготовить рабочие кадры?" – спросила она. Женщина также добавила, что выпускники колледжей якобы будут быстрее попадать в армию. "Я не утверждаю, что именно для этого проводилась реформа. Но как мама девятиклассника я не могу не задавать себе эти вопросы", – написала она.

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В комментариях сразу прозвучало справедливое замечание, что в целом практика, когда ребенок после школы получает профессиональное образование, а уже потом высшее, является мировой. И что выпускник колледжа также может поступить в университет. Причем сразу на 2-3 курс, то есть фактически сэкономить год времени.

Комментаторы также обратили внимание на то, что качество высшего образования в Украине не всегда оправдывает ожидания. Причем это мнение высказал университетский преподаватель. К тому же это сочетается с заметным дефицитом квалифицированных представителей рабочих профессий, которые уже сейчас могут зарабатывать на уровне людей с высшим образованием, а то и заметно больше.

Еще один серьезный аргумент, который прозвучал в дискуссии, – в Украине лишь небольшая доля выпускников университетов в итоге работает по полученной специальности. Хотя высшее образование в нашей стране имеет довольно большой процент людей.

В дискуссии не обошлось и без конкретных цифр. "Молодой специалист после университета устраивается на работу с зарплатой 10-15 тыс. грн, потратив 5 лет и 300 тыс. грн на образование. А повар после колледжа устраивается в шаурмятню за 40 тыс. грн, не потратив либо ничего, либо на порядок меньше", – привел пример один из комментаторов. И добавил, что расходы на содержание учителей, когда классы остаются недоукомплектованными, наносят ущерб государству. "Поэтому, на мой взгляд, укрупнение старшей школы абсолютно оправдано", – написал он.

Впрочем, среди комментаторов нашлись и те, кто недоволен реформой высшего образования. По их мнению, она скорее создает учащимся дополнительные трудности, чем приносит пользу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как родители поспорили в соцсетях, где стоит давать ребенку высшее образование – в Украине или за рубежом.

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