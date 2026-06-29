'То есть вы не будете спрашивать ребенка?' Украинцы поспорили по поводу высшего образования за рубежом

Украинцы устроили дискуссию в социальной сети Threads на тему высшего образования за рубежом. В частности, возник вопрос, где родители выбрали бы обучение для ребенка после 11 класса – в Украине или за рубежом.

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Пользователи сети под постом владелицы одной из языковых школ Марианны Борчаковской удивлялись, почему дальнейшую судьбу детей должны решать родители, а не сами дети. В то же время часть украинцев делилась тем, что хотели бы, чтобы выпускники школ остались в Украине, тогда как другие говорили, что выбрали обучение за рубежом. Среди причин они называли большую вероятность дальнейшего трудоустройства.

Некоторые отмечали, что дети не выдерживают пребывания за границей и возвращаются домой, выбирая будущее в своей стране.

"То есть вы не будете расспрашивать ребенка?"

"Ребенок закончил 11 класс в Киеве. Мужу предложили работу за границей в качестве уникального специалиста, и мы уехали. Ребенок учился в специализированной школе с углублённым изучением английского и изучал французский. Выбрали обучение за границей, потому что с европейским дипломом она сможет работать и в Украине, а вот в обратную сторону – под вопросом. Учится на английском, обучение платное".

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"Надо спросить у ребенка. Он уже взрослый. Может брать на себя ответственность за свои решения. Поскольку мой сын закончил 3-й класс, до 11-го еще далеко, но сейчас мы уже даем ему базовые знания по английскому с детского сада, по немецкому со второго класса, а по математике – на уровне чуть выше, чем преподается в школе. Три месяца назад уже начали программу 4-го класса. Хотелось бы, чтобы он учился либо во Франции, либо в Германии на инженерных специальностях. Но решать ему".

"Спросите у своего ребенка, потому что там тяжело, не все выдерживают, дочь решила учиться в Украине, в Могилянке".

"Сын с высокими баллами поступил в прошлом году в Киевский национальный университет имени Шевченко на немецкую филологию. Из Украины не уезжали с 2022 года. На днях были в Берлине, и хотя это очень красивый город – тянуло домой".

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