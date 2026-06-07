'Зачем вы усложняете жизнь учителям, детям и родителям?' Мама двух школьниц обратилась к Лисовому из-за свидетельства достижений

Новая украинская школа(НУШ) не предусматривает выдачи ученикам младших классов табеля успеваемости, зато она предлагает так называемое свидетельство достижений. Документ не содержит привычных оценок, зато в произвольной форме перечисляет успехи ребенка. Впрочем, у некоторых родителей он вызывает возмущение.

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Так, TikTok-блогер Галина Онищенко, которая воспитывает двух девочек-школьниц, эмоционально обратилась к министру образования Оксену Лисовому из-за этого свидетельства. Оно показалось ей излишне перегруженным подробностями

По словам женщины, ее дочери в конце учебного года принесли домой документ, который существенно отличается от привычных табелей успеваемости. Вместо простого перечня предметов с оценками в нем содержится большое количество детализированных описаний навыков. В результате одно такое свидетельство состоит из трех листов и содержит по 5-6 характеристик по каждому предмету – каждое с довольно пространной формулировкой. Например, оценка по предмету чтения включает навык анализа прочитанного текста, умение обосновать собственное мнение по нему, дополнить и тому подобное.

Блогер поставила под сомнение целесообразность такого формата, отметив, что он создает дополнительную нагрузку для всех участников образовательного процесса. "У меня обращение к министру образования. Лисовой Оксен Васильевич, зачем вы усложняете жизнь учителям, родителям, детям? Учителя за голову берутся, когда это все заполняют на 35 учеников", – сказала Онищенко.

Она также пожаловалась, что и сама не имела времени ознакомиться со столь подробным отчетом. "Да у меня времени не было это все перечитывать! Вечера дождалась, потому что утром спешила на работу. И меня мучило любопытство, как же мой ребенок закончил", – объяснила она.

В своем обращении Онищенко призвала вернуться к более простому и понятному формату оценивания. По ее мнению, достаточно короткого табеля, где были бы четко указаны результаты по основным предметам.

Отдельно женщина обратила внимание и на практическую сторону вопроса. Она считает, что использование большого количества бумаги для таких документов нецелесообразно, особенно в нынешних условиях. В конце обращения украинка выразила надежду, что ее позицию услышат и учтут при дальнейших изменениях в образовательной системе.

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