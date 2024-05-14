''Задачи трудные, но их уровень – одинаковый для всех'': Лисовой назвал вызовы НМТ-2024 и рассказал о возвращении ВНО

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что одним из главных вызовов на Национальном мультипредметном тесте в 2024 году могут стать воздушные тревоги. По его словам, для некоторых детей это может вызвать сложности. В частности, есть школьники, которые могут начать волноваться и уставать, находясь в укрытии.

Кроме того, руководитель образовательного ведомства поделился, что в прошлом году он столкнулся с экзаменом как отец. Лисовой сказал, что успел ощутить на себе некоторые нюансы. В частности, он отметил сложности задач, однако подчеркнул, что их уровень одинаков для всех. Об этом чиновник рассказал в интервью Нromadske.

"Мы учитываем опыт в прошлом году, чтобы тесты были адекватны. Особенно учитывая, что в этом году имеем в НМТ четыре предмета. В прошлом году я столкнулся с НМТ в двух статусах одновременно: как министр и как отец. Мой младший сын сдавал тест – был поступающим, поэтому и я на себе ощутил некоторые нюансы. Действительно, задания были трудные. Но их уровень – одинаков для всех", – поделился руководитель МОН.

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Он добавил, что повлиять на воздушные тревоги нельзя, однако необходимо сделать все возможное, чтобы в центрах тестирования были соблюдены все правила безопасности.

"К сожалению, воздушные тревоги во время тестирования приводят к тому, что дети спускаются в укрытие – кому-то это помогает, а кто-то, наоборот, выгорает, больше устает, волнуется. Но это те условия, в которых мы живем", – добавляет Лисовой.

Он также сказал, что среди других вызовов могут стать вероятные хакерские атаки врага, чтобы сорвать процесс тестирования. А также публикация ответов на вопросы НМТ. Однако чиновник заверил, что службы готовы к любым случаям и будут противодействовать им всеми возможными средствами.

Министр образования также сообщил, что Внешнее независимое оценивание в будущем может вернуться в гибридном формате. Однако НМТ имеет преимущества, в том числе и в том, что проводится в компьютерном формате, что предполагает его сдачу за границей. В то же время ВНО включало в себя задания с открытыми ответами, а такой вариант, по словам Лисового, качественный и добротный.

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