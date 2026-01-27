Задание 'со звездочкой': передвиньте 3 спички, чтобы сделать уравнение правильным

Часто ли вы сталкиваетесь с ситуациями, где правильный ответ в задании не один, а целый ряд? Новая интеллектуальная головоломка со спичками бросает вызов вашей логике, предлагая исправить ошибочное равенство 14 + 7 - 4 = 11 с помощью всего трех движений. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

В отличие от большинства подобных задач, этот математический ребус имеет уникальную особенность: он имеет по меньшей мере четыре кардинально разные способы прийти к истине. Такие упражнения – это не просто игрушка, а настоящий "тренажерный зал" для мозга, который развивает гибкость мышления и способность видеть альтернативные пути там, где другие видят тупик.

Готовы проверить, сможете ли вы отыскать все комбинации до того, как заглянете в разгадку?

Представленная математическая головоломка предлагает путем перемещения всего трех спичек сделать предложенное уравнение правильным.

Из спичек выложено неправильное уравнение: 14 + 7 - 4 = 11 (17 = 11). Переместить можно только три спички.

Эта головоломка, хоть и имеет ограниченные действия, но все равно имеет аж 4 варианта решения.

Первый вариант решения:

От знака плюс (+) забираем спичку и превращаем ее в минус (-), а в ответе число 11 меняем на 3, две спички с единицы и одну спичку с плюса прикладываем ко второй единице в числе 11, превратив ее в цифру три (3). Получается правильное уравнение 14 - 7 - 4 = 3 (3 = 3).

Второй вариант решения:

От плюса отнимаем одну спичку и от 11 отнимаем две спички, чтобы цифру семь превратить в девять. Получается правильное уравнение 14 - 9 - 4 = 1 (1 = 1).

Третий вариант решения:

От 14 забираем две спички с единицы, забираем среднюю спичку с цифры 4. Затем перекладываем их к цифре 4, чтобы образовать ноль (0). Получаем правильное уравнение 4 + 7 - 0 = 11 (11 = 11).

Четвертый вариант решения:

От числа 14 забираем две спички с цифры четыре, превратив ее в единицу. Из цифры 7 забираем верхнюю спичку, чтобы вместо 7 получилась 1. С помощью этих трех спичек 11 превращаем в 8. Получается правильное уравнение 11 + 1 - 4 = 8 (8 = 8).

Попробуйте разгадать еще одну сложную головоломку со спичками, которую предлагал OBOZ.UA.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.