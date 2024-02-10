В 11 лет уже ломает стереотипы. Школьник родом из Донецка Захар Черников озвучивает аудиокниги для детей и учит украинскому языку других

11-летний школьник родом из Донецка Захар Черников говорит на украинском языке и учит ему других детей и взрослых. Мальчик также создал Telegram-канал, в котором выкладывает озвученные им детские книги. Из-за боевых действий юноша вместе с семьей переехал из родного города в Никополь Днепропетровской области. Впоследствии из-за полномасштабного вторжения России в Украину пришлось поехать в Ивано-Франковск. Захар мечтает о победе и собственном ноутбуке, чтобы иметь больше возможностей для творчества. Своим трудом он не только собирает на новый гаджет, но и помогает Вооруженным силам Украины.

Школьник рассказывает, что идея озвучивать книги для детей возникла, когда у него появились проблемы со зрением и нужно было не читать, а слушать аудиорассказы. Однако, по его словам, таких произведений оказалось не много. Поэтому он решил обогатить мультимедийную библиотеку, а заодно и популяризировать изучение украинского языка. Об этом и многом другом Захар рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

– Захар, как случилось так, что школьник родом из Донецка, где якобы должны говорить на русском, сам общается на украинском языке и учит этому других?

– Мне хотелось сломать стереотип, что люди из восточных частей Украины якобы все время общаются на русском, не хотят учить украинский и даже не думают о своем родном языке. Я сейчас сам в процессе обучения, поэтому хочется мотивировать и других в этом.

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– Как относятся к тебе одноклассники? Поддерживает ли ваша семья с кем-то контакты из Донецка и на каком языке происходит общение?

– Одноклассники в новой школе относятся хорошо. Никто не говорит, что я переселенец и меня не должно быть на западе Украины. Что касается Донецка, то мы контакты почти ни с кем не поддерживаем из оставшихся там. Родители только общаются с одними друзьями. Я прожил там недолго, около полутора лет, поэтому и близких друзей у меня там не было.

– Трудно ли давалась адаптация в новом учебном заведении? Какой твой любимый предмет?

– Нет, адаптация давалась нетяжело, потому что я с первого класса учил украинский язык. Все мои друзья поддерживали меня, что-то могли подсказать. Классный руководитель тоже встретила меня хорошо, как и одноклассники. Мне здесь нравится. Что касается предметов, то любимые сейчас украинская и зарубежная литература.

– На каком языке ты говорил в Никополе и когда начал учить украинский?

– С первого класса начал учить украинский язык, ведь в школе с учителем так общались. А вот в быту, к сожалению, говорил еще тогда по-русски.

– Нет ли соблазна перейти на русский?

– В домашнем обиходе мы еще можем неправильно какое-то слово или предложение сказать, потому что еще понемногу привыкаем к украинскому языку. А так вообще на русском почти не говорим.

– Как появилась идея у 11-летнего школьника озвучивать книги для детей на украинском языке?

– У меня начались некоторые проблемы со зрением. Поэтому мы решили искать альтернативу, что слушать, именно аудиокниги. К сожалению, в украинской озвучке аудиокниг оказалось очень мало. Так что приняли решение попытаться записывать. Мама выложила отрывок у себя на странице – людям понравилось, они поддержали и сказали, что нам нужно продолжать. С этого и начался путь озвучивания книг именно для детей на украинском языке.

– Кто вас поддержал и как состоялся процесс создания канала? Почему выбрали именно такое название?

– Безусловно, в первую очередь мне помогала во всем мама. Она нарисовала логотип, создала страницу. А вот относительно названия Soloveykozak – это некая игра слов. Можно прочитать "соловей" и три буквы моего имени на английском, а можно прочитать как соловей и казак.

– Какое произведение стало первым, которое ты озвучил? Какие книги тебе больше всего нравятся?

– Произведение, которое я впервые озвучил, – это книга автора Саши Дерманского "Великолепное чудовище". Мы опубликовали всю трилогию. В целом мне нравятся приключенческие рассказы и детективы с интересным сюжетом.

– Кто помогает в технических моментах ведения блога в Instagram и Telegram?

– Бесспорный ответ – это мама. Она выкладывает разделы, помогает делать видео, монтировать, фотографирует и снимает все для моего канала.

– Кто сейчас твой кумир и какой любимый герой из литературных произведений?

– В последнее время я начал следить за актером франковского драматического театра Алексеем Гнатковским. Он мне очень нравится. Что касается героя из литературных произведений, то это Павлуша и Ява из книги Всеволода Нестайко "Тореадоры из Васюковки". Больше всего нравится почему-то Павлуша. Наверное, потому, что персонаж немного похож на меня: черные волосы, такие же привычки, разные интересные моменты.

– Какую музыку любишь слушать?

– Музыку обычно слушаю на украинском или зарубежную, на английском языке. Из украинских исполнителей очень нравятся песни Kalush Orchestra. Из иностранных – Tommee Profitt, композиция Enemy.

– В Instagram у тебя отмечено, что ты собираешь на мечту и на помощь ВСУ. О чем мечтает 11-летний школьник?

– В первую очередь, конечно, мечтаю очень о победе. А еще о собственном ноутбуке. Хочется иметь свой гаджет, который бы меньше портил зрение, чем телефон или планшет. Кроме этого, там можно вывести страницу Instagram, многое делать в творческом плане и, конечно же, для обучения.

– Какие планы на будущее? Кем бы ты хотел стать?

– Я мечтаю стать актером в театре или актером дубляжа – озвучивать мультфильмы, фильмы, рекламу.

– Как тебе живется в Ивано-Франковске, где сейчас достаточно много переселенцев, которые общаются на русском?

– Ну очень прям много переселенцев, которые общаются на русском, мы не встречали. Сейчас все люди, которые переехали сюда из восточных частей Украины, учатся общаться именно на украинском, по крайней мере пытаются. В Ивано-Франковске мне живется хорошо, нравится, здесь интересная архитектура, разные места, которые я никогда не посещал и мечтал увидеть.

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