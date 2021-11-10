Закарпатский писатель возмутился учебниками по мировой литературе: пахнут рабской тягой к России

Учебники по мировой литературе для учащихся 5-9 классов следует изъять. Причина – они "пахнут рабским отношением" автора Евгении Волощук к России.

Так считает закарпатский писатель Василий Кузан. По поводу изъятия учебников он обратился к министру образования и науки Сергею Шкарлету, – сообщает "Суспільне".

Против учебников по мировой литературе для учащихся 5, 6, 7, 8, 9 классов автора Евгении Волощук выступил закарпатский писатель, председатель Закарпатской областной организации Национального союза писателей Василий Кузан. Причина его возмущения – тяготения автора к России.

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"Под обложкой книги не только русский дух – там пахнет рабским отношением автора учебника к нации-агрессору ", – говорит писатель.

Он привел пример учебника Евгении Волощук для 5 класса. По его словам, чуть ли не половина иллюстраций – это репродукции картин российских художников.

"Неужели в Украине никто не делал иллюстраций к сказкам народов мира? Из учебника следует – никто", – написал Василий Кузан на своей странице в Facebook.

По его словам, он даже заподозрил, что автор некоторые разделы просто переписала с какого-то российского учебника.

Писатель опубликовал несколько цитат из учебника:

"Многие схожие пословицы и поговорки в украинском и русском фольклоре" (ст.15)

"Вспомните сказки Пушкина и Чуковского" (ст.23)

Арабская сказка переведена с русского языка (ст.43-48)

"Известный фольклорист Александр Афанасьев собрал несколько томов русских народных сказок" (ст.49)

"В 1910 году Михаил Фокин поставил балет, который имел большой успех в России" (ст.61)

Василий Кузан убежден, что таким учебникам не место в украинских школах. Поэтому он написал открытое письмо министру образования и науки Сергею Шкарлету с просьбой изъять учебники авторства Евгении Волощук для 5-9 классов. Еще в письме он призывает объявить конкурс на создание новых учебников для учащихся всех изучающих предмет классов.

По словам Василия Кузана, его открытое письмо подписали более 250 человек, среди которых украинские писатели, учителя и общественные деятели.

Писатель написал письмо 8 ноября и ожидает ответа.

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