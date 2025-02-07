'Закрой рот и ешь!' Психолог объяснила, почему не нужно заставлять детей что-то делать

Когда родители заставляют детей что-либо делать, это приводит к протесту. Ведь ребята чувствуют себя ограниченными и не выслушанными. Взрослым следует помнить, что поддержка, понимание и конструктивный диалог помогают создать здоровые отношения.

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Нв этом отмечает детский психолог Юлианна Маслак в сообщении в Instagram. По ее словам, когда родители пытаются навязать свои требования без учета потребностей детей, мальчики и девочки реагируют протестом. В частности, это касается и еды.

Эксперт по психологии разыграла сценку с педиатром Лилией Бабич, где врач заставляла съесть Маслак круассан. Во время импровизации детская терапевт, чтобы поощрить к приему пищи, использовала фразы:

"Кусай, закрой рот и ешь".

"А кто будет доедать?"

"А для кого я это покупала?"

"Ты говорила, что ты это хочешь".

"Другие дети вообще такого не едят, почему ты не доедаешь до конца?"

"Там вся сила в последнем кусочке, он будет за тобой бегать".

"Я тебя сдам в интернат и тебя там научат нормально есть".

По словам Маслак, чем больше родители будут давить на детей, тем меньше это будет работать.

"Чем больше мы стараемся, как взрослые, давить на детей, это не будет работать. Потому что дети будут делать нам противодействие. На самом деле, мама не всегда знает как лучше. Нам важно смотреть на то, как дети себя чувствуют. Чем больше мы начинаем давить, тем больше дети будут пытаться противостоять нам. И не сработает никакое принуждение, особенно с питанием", – делится эксперт.

В то же время педиатр уверяет, что чем больше родители будут заставлять ребенка что-то делать, тем больше протеста они получат.

"Давление порождает протест. Чем больше вы давите на ребенка, тем сильнее ухудшается ситуация. Если вам постоянно сложно с питанием, обращайтесь к специалистам", – сказала Бабич.

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