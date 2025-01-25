Из школьного меню предложили убрать первые блюда: почему не стоит есть суп и борщ на обед

Когда дети начинают прием пищи из супа или борща в школе во время обеда, они быстро насыщаются картофелем. Таким образом, школьники, скорее всего, не станут есть кашу или отведают ее лишь немного.

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По словам члена Ассоциации нутрициологов Украины Ирины Гизбрехт, именно каша даст больше энергии, которой хватит надолго, ведь это сложные углеводы. Она считает, что в школьном меню лучше оставить гарнир с мясом или рыбой и салат. Об этом специалист рассказала в интервью OBOZ.UA.

Эксперт уверяет, что миф о необходимости употребления жидкой пищи давно опровергнут. Сложные углеводы, белок и жиры из мяса или рыбы и клетчатка из салата обеспечат детей всеми необходимыми питательными веществами.

"Я бы оставила гарнир с мясом/рыбой, салат и напиток. Объясняю почему. Детки начнут прием пищи из супа, быстро насытятся картофелем и не перейдут к каше или съедят только немного. Именно каша даст больше энергии и ее надолго хватит , ведь это сложные углеводы", – говорит Гизбрехт.

"Уже давно опровергнуто, что жидкое обязательно в рационе. Поэтому сложные углеводы из каши, белок и жиры из мяса/рыбы + клетчатка из салата обеспечат школьника всеми необходимыми макро- и микронутриентами", – добавляет она.

Напомним, ученики отказываются от школьного питания из-за того, что не хотят есть необычные для них блюда, например борщ со сливами, салат с сырыми кабачками и фенхелем или яблоки со сметаной. Такое меню предлагает украинский ресторатор Евгений Клопотенко для школьников.

По словам Гизбрехт, процесс пищеварения ребенка адаптируется под типичный для него набор продуктов. Именно поэтому необычный ассортимент на тарелке может быть не просто невкусным, но еще и вызвать расстройство пищеварения.

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