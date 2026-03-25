Замените планшет на Барби! Ученые обнаружили неожиданную пользу кукол для развития детей 4–8 лет

Игра с куклами Барби может быть для ребенка 4-8 лет полезнее, чем проведение времени с планшетом. Она помогает развить эмпатию и повысить социальное понимание. К таким выводам пришли ученые в результате шестинедельного исследования, проведенного Кардиффским университетом.

Об этом рассказывает phys.org. Ученые обнаружили, что во время игры с куклами дети чаще ведут себя социально и используют язык для выражения эмоций по сравнению с использованием планшетов.

К каким выводам пришли ученые

Исследование показало, что как мальчики, так и девочки демонстрировали улучшение в выполнении задания, причем большие улучшения фиксировались у детей, родители которых сообщали о проблемах со сверстниками.

Доктор Сара Герсон из Школы психологии Кардиффского университета отметила: "Мы считаем, что игра с куклами может поощрять детей к большему социальному взаимодействию и давать им больше возможностей репетировать или размышлять над убеждениями, эмоциями или намерениями окружения по сравнению с другими видами игры".

Проводя время с куклами, дети имеют возможность разыгрывать ролевых персонажей, создавать различные сценарии, рассказы, что позволяет с детства практиковать социальные навыки, обработку эмоций и регулирование эмоций.

Также по результатам исследования родители сообщили, что дети чаще играют со своими братьями и сестрами, родителями или друзьями. Это свидетельствует о том, что игра с куклами может влиять на практикование и улучшение навыков социальной обработки информации.

В чем заключалась суть исследования

Исследование заключалось в том, что ребенку дали куклу или планшет с загруженными играми, и родители должны были вести дневники, в которых фиксировали, как часто и как долго их ребенок играл с куклами и планшетами, а также сообщали, играл ли их ребенок с кем-то. Затем детей проверили на понимание психических состояний других с помощью лабораторных игровых сессий и стандартизированного теста для измерения ложных убеждений.

"Мы нашли первые доказательства того, что игра с куклами связана с улучшением понимания ложных убеждений у детей в возрасте от 4 до 8 лет. Ложное убеждение – это когнитивная способность понимать убеждения других, жизненно важный краеугольный камень в теории разума и социальном развитии детства", – добавила доктор Герсон.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в США выпустили куклу Барби с аутизмом. Новинку разрабатывали в течение 18 месяцев в партнерстве с аутистическим сообществом ASAN.

Также мы рассказывали о плюсах и минусах смартфонов для детей. Так, гаджеты могут быть полезными для детей, если использовать их правильно.

