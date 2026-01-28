Заместитель Лисового показала видео, как повара детсада в Летичеве готовят еду на улице, и спровоцировала дискуссию

Заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова поделилась видео, как повара детского сада в Летичеве Хмельницкой области готовят еду с помощью уличной печи. Она отметила, что не смогла смотреть на это без слез и с большим уважением относится к тем, кто превращает сложные обстоятельства в интересное приключение для детей.

Об этом чиновница написала в заметке в Facebook. Ее сообщение вызвало дискуссию среди украинцев. В частности, значительное количество пользователей соцсети указывало на несоблюдение санитарных норм и системы управления безопасностью пищевых продуктов в кризисных условиях.

Некоторые из украинцев отмечали, что действующие нормативно-правовые акты формально остаются обязательными, а приготовление пищи альтернативными способами может быть расценено Госпродпотребслужбой как перекрестное загрязнение.

В то же время, работники детсадов рассказали, что в нынешних условиях вынуждены искать неформальные решения для того, чтобы обеспечить едой детей при отсутствии электроэнергии. Они поделились, что иногда должны скрывать подобные практики от контролирующих органов.

Пользователи соцсети призвали Министерство образования и науки инициировать изменения в нормативные акты, что позволило бы руководителям детсадов иметь больше гибкости и снять с них персональную ответственность в чрезвычайных ситуациях. В частности, во время военного положения и блэкаутов.

Комментаторы отмечали, что в критических условиях в учебных заведениях приоритетом должно оставаться питание детей. В то же время, возможность готовить еду на альтернативных источниках энергии должна быть официально поддержана государством.

"Работники дошкольного образования знают с чем сталкиваются, когда надо решить проблемы быта садика. Конечно вся ответственность на руководителе и поддержки со стороны власти нет, потому что если что-то случится критическое и это не по закону – цап-отбывало уже есть, все заслуги мгновенно обесценятся под мнением знающего законы эксперта. По поводу меню – сейчас можно готовить любые блюда любой кухни, главное нормы 305 Постановления. Никакого брокколи, выберите суп, который дети едят".

