Пары по субботам и летом: МОН дало университетам рекомендации на 2026/2027 учебный год

Министерство образования и науки рекомендует университетам изменить график обучения, задействовав субботы осенью 2026 года и весной 2027 года. Кроме того, для обеспечения качественного образовательного процесса в условиях системных угроз энергетической инфраструктуре вузам рекомендуется продлить учебный год летом 2027 года.

Соответствующая рекомендация содержится в письме МОН об организации образовательного процесса в вузах в осенне-зимний период. Министерство образования и науки подчеркивает, что обучение возможно только при условии гибкости, технологичности и алгоритмизации всех процессов.

Поэтому руководителям учебных заведений рекомендуется оптимизировать процессы, при необходимости проводя обучение в дистанционном формате, оставив очный формат только для тех видов занятий, которые не могут эффективно и качественно проводиться онлайн.

Кроме того, университетам рекомендуется максимально оцифровать учебный контент с обеспечением возможности асинхронного обучения (доступ к загруженным лекциям, лабораторным практикумам, автономным средствам самоконтроля). В то же время вузы должны осуществить зонирование материально-технической базы, чтобы в случае критического дефицита энергоресурсов сконцентрировать обучение и проживание студентов в наиболее защищенных зданиях, обеспечив надлежащие условия пребывания и временную консервацию неиспользуемых площадей.

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