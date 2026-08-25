Украина теряет будущих физиков и химиков: в каких университетах больше всего абитуриентов в 2026 году

Наибольшее количество заявлений на бюджет по специальности Химия поступило в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В учебное заведение зачислено 106 абитуриентов. Далее в списке следует Львовский национальный университет имени Ивана Франко, куда подали заявления 50 абитуриентов.

В то же время в некоторых вузах формируются микрогруппы численностью менее пяти студентов на естественных специальностях, пишет проректор по научной работе Черновицкого национального университета Юрий Халавка в статье издания Зеркало недели. В университетах Черновцов, Ужгорода, Житомира и Луцка на эти специальности зачислено лишь 10–13 студентов.

В Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова поступили 27 студентов, в Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 17.

По словам педагога, в целом количество студентов на смежных технологических специальностях в настоящее время составляет уже не тысячи, а лишь сотни. Педагог подчеркивает, что такого количества людей сейчас крайне недостаточно для обеспечения оборонных нужд и восстановления промышленности.

В то же время, по словам ученого, ситуация с поступлением наспециальность Физика и астрономия еще хуже. В КНУ на эту специальность зачислено 56 человек, в Киевский политехнический университет – 15, в ЛНУ – 47, в ХНУ – 27, а в ОНУ – всего 13. Однако количество тех, кто сдавал НМТ по физике, значительно превышает показатель по химии, а большинство абитуриентов выбирает инженерные и IT-направления, оставляя классическую физику на грани исчезновения.

500 человек, поступивших на специальность "Химические технологии" – это ничтожное количество по сравнению с реальными потребностями, отмечает педагог. Он добавляет, что эта специальность очень специфична и лежит в основе большого количества производств.

Напомним, в Киеве может возникнуть дефицит учителей химии в школах. Так, всего лишь две абитуриентки в 2026 году получили рекомендацию к зачислению на контракт на факультет среднего образования (Химия) в Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова. Одна из них регистрировалась по квоте-1, указав третий приоритет, имея средний балл 114,7 и выбрав этот предмет для сдачи на национальном мультипредметном тесте (НМТ).

Другая абитуриентка имеет средний балл 136,03, однако сдавала географию в качестве четвёртого предмета по выбору. Обе подавали заявления на бюджетное обучение, однако получили рекомендацию к зачислению на контракт. Таким образом, в случае, если они не подтвердят свой выбор, у вуза не будет студентов, обучающихся по данной специальности.

В то же время всего два абитуриента в Киеве зачислены на обучение в Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова на специальность Среднее образование (Физика и астрономия). Оба не сдавали физику в качестве четвертого предмета на НМТ в 2026 году. Один из них выбрал иностранный язык, другой – географию. Абитуриент, который будет учиться на бюджетной основе, имеет средний балл 132,89 и первую приоритетность, на контрактной основе – 130,14 и шестую приоритетность. Еще у четырех абитуриентов заявления были деактивированы, и они поступили на другую специальность.

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