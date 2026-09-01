Занятия по субботам и почти месяц зимних каникул: в одном из городов Украины изменят расписание для школьников

В 2026/2027 учебном году школьники Тернопольской общины будут учиться по субботам. Занятия в эти дни будут проходить поочередно в очном и дистанционном форматах.

Об этом говорится на сайте Тернопольского городского совета. Благодаря переносу части учебных дней на субботы школьники смогут начать зимние каникулы раньше – с 14 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Также в течение учебного года предусмотрены:

осенние каникулы — с 26 октября по 1 ноября 2026 года;

зимние каникулы – с 14 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

весенние каникулы — с 22 по 28 марта 2027 года.

Напомним, в Киеве определили несколько вариантов проведения уроков в школах в новом учебном году. Так, для учеников начальных классов занятия будут проходить в укрытиях, тогда как старшеклассники будут учиться в смешанном или дистанционном формате. Также рассматривается возможность работы во вторую смену. Первую неделю учебного года школы планируют начать в очно-дистанционном формате, при этом учебные заведения должны быть готовы оперативно менять формат в зависимости от ситуации с безопасностью.

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