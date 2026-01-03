'Занятия проходят не зря'. Тренер по боксу показал сообщение мамы школьника, который научился себя защищать, и поразил украинцев

Тренер по боксу и психолог Александр Маринин показал сообщение мамы школьника, который научился себя защищать от буллинга. В нем женщина писала тренеру, что ее в очередной раз вызывают в школу, ведь сын подрался с другими учениками и с записи на камере она увидела, что парень хорошо держит удар. Она отметила, что занятия проходят не зря.

Об этом Маринин написал в заметке в Threads. В комментариях он добавил, что также работает дипломированным психологом, а запрос от родителей был, чтобы ребенок научился давать сдачу обидчикам.

Тренер также добавил, что не поддерживает любую агрессию и против того, чтобы оскорблять других. Однако его потешила реакция мамы на то, как ее сын смог постоять за себя.

Украинцев поразило то, как мальчик научился защищаться от травли. Они отмечали, что иногда это единственный способ дать отпор, чтобы дети перестали обижать. Кроме того, кто-то поделился опытом и отметил, что когда-то такие навыки пригодились бы, однако они их не имели, когда их травили в школе.

"У меня тоже сын ходит на боевое джиу-джитцу. Просто чемпион мира. Никого не бьет, просто мастерски кладет на пол и объясняет, что его трогать не стоит".

"Как девушка, которая пережила травлю в школе, говорю, что прекрасное дело делаете. Я хотела бы уметь настучать в бубен, когда на меня нападала целая стая бешеных девок".

"Хорошие родители, нашли единственный правильный способ борьбы с буллингом в школе".

"Я считаю, что это лучшее признание для тренера".

"Судя по ее реакции запрос был научить ребенка давать сдачи обидчикам. Вы выполнили запрос на 200 из 10. А цивилизованно ребенок всегда научится решать, но это уже к другим специалистам".

