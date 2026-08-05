Занятия с 07:30: в одном из городов Украины школы могут изменить расписание

В Николаеве рассматривают возможность перенести начало занятий в школах на 07:30 с нового учебного года. Такой вариант обсуждают с целью максимально эффективного использования возможностей школьных укрытий.

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Эту и другие инициативы по обеспечению безопасности, а также нюансы подготовки к новому учебному году планируют обсудить 11 августа во время совещания с руководителями школ. Об этом сообщил Николаевский городской совет.

В первую очередь педагоги будут обсуждать фактор безопасности. В связи с ростом числа атак, в частности ударов высокоскоростными реактивными дронами, в городе допускают, что обучение может быть полностью организовано в укрытиях. Именно их вместимость и технические возможности станут определяющими для формата занятий в каждом конкретном учебном заведении.

В ходе совещания городские власти и руководители школ должны согласовать алгоритм работы учебных заведений в новом учебном году. По словам начальницы управления образования Анны Лычко, при планировании будут учитываться ситуация с безопасностью и возможности инфраструктуры.

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Предварительно предполагается, что ученики начальных классов будут учиться в первую смену, тогда как для школьников 5–11 классов, по возможности, организуют вторую. Идея раннего начала занятий — один из вариантов, который позволит эффективнее использовать защищенные помещения для обучения детей.

Кроме того, после 20 августа среди родителей проведут опрос относительно желаемого формата обучения. Его результаты также учтут перед принятием окончательных решений. В горсовете подчеркивают: главным приоритетом остается безопасность учеников и педагогов, поэтому организация образовательного процесса в этом году будет зависеть от реальной ситуации и условий в каждой школе.

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