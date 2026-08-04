Как получить "Пакунок школяра", если у мамы и ребенка разные фамилии: разъяснение Дії

Украинские мамы, у которых с ребенком разные фамилии, могут получить "Пакунок школяра". Для этого школа, в которой учится ребенок, должна внести данные в электронную систему Министерства образования и науки. После этого информация передается в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), который отправляет данные в приложение Дія.

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В то же время в разъяснении под комментарием одной из мам, Владиславы Любанской, в Threads представители Дії отметили, что различие в фамилиях мамы и ребенка не влияет на возможность подачи заявления на получение денежной помощи. Ведь данные о первоклассниках поступают в школы, в которые зачисляются дети.

"Данные о первоклассниках поступают из школ, в которые дети были зачислены на учебный год. Школа вносит данные в электронную систему МОН (Министерство образования и науки), оттуда информация каждые два дня передается в ПФУ (Пенсионный фонд), а уже они передают ее в Дію. Если в свидетельстве указаны разные фамилии ребенка и матери, это не влияет на возможность подачи заявления", — говорится в сообщении.

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Сама же автор поста отметила, что не может оформить "Пакунок школяра" из-за разных фамилий у нее с ребенком, и подобная ситуация имела место в прошлом году с другими родителями.

"Я не могу оформить набор школьника, в прошлом году мамы, у которых были разные фамилии, тоже не могли этого сделать, неужели опыт прошлого года нельзя было учесть?" – отмечает Любанская.

В то же время, согласно разъяснению Дії, если родители пытаются добавить актовую запись о рождении своего ребенка через функцию "Добавить документ" и изменили данные после создания актовой записи, такой документ не будет импортирован, поскольку возникает несоответствие в данных. В таком случае рекомендуется обратиться в отдел ДРАЦС и воспользоваться отдельной услугой по внесению РНОКПП, после чего данные будут отображаться в приложении автоматически.

Набор школьника не будет выдан, если:

ребенок не зачислен в первый класс, он повторно обучается или не начинает обучение в этом году;

если не планируете подавать заявление до 1 ноября;

Пенсионный фонд Украины или Министерство финансов Украины не подтвердили право на выплаты;

заявление на этого ребенка уже подал другой из родителей или законный представитель;

заявитель лишен родительских прав;

ребенок находится за границей или на временно оккупированной территории либо на территории активных боевых действий без даты деоккупации;

заявитель находится на временно оккупированной территории и не имеет статуса внутренне перемещенного лица.

Напомним, украинские родители начали жаловаться, что не могут подать заявки на оформление "Пакунку школяра" При подаче документов появляется сообщение, что реестр недоступен, и предлагается попробовать подать заявку позже. Родители иронично отметили, что только украинцы могут "зависать" в приложении сразу после начала регистрации.

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