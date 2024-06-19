Запрет идти в туалет, кабинет директора и укрытие: исследование показало, что вызывает тревогу у школьников Львова

Львовские школьники приняли участие в исследовании, которое показало, что влияет на ощущение их безопасности в учебных заведениях. Зонами, которые вызывают у учеников наибольшее чувство тревоги, оказались кабинет директора – 21% опрошенных, туалеты – 16% и укрытие – 15%.

Такие данные обнародовал центр достоинства ребенка УКУ. В исследовании приняли участие 800 родителей, 2000 учеников и педагоги из 34 школ Львовской общины. В то же время 20% опрошенных детей за последний год каждый день видели, как учителя не выпускали учеников в туалет на уроках или кричали на них.

Один из десяти опрошенных школьников указал, что педагоги каждый день не верили, когда кто-то из учеников говорил правду или относились невежливо в ответ.

Особое внимание школьники обратили на состояние укрытий. В частности, некоторые ученики вынуждены были проводить воздушные тревоги в коридорах или школьном гардеробе.

Наиболее спокойными средами школы для опрошенных учеников стали классы и территория рядом – лишь 2% и 4% соответственно отметили, что испытывают тревогу, находясь там.

3% учеников отметили, что в их школе отсутствуют аварийные выходы, а 14% не знают об их наличии. Кроме того, 5% сообщили, что в учебном заведении нет укрытия, еще 3% не знают о том, есть ли оно.

5% опрошенных детей отметили, что ни разу за последний год педагоги или другие работники школы не вмешались в драку и не посодействовали справедливому разрешению ситуации. В то же время 36% школьников считают, что все конфликты в школе разрешаются справедливо. Часто на ситуации нефизического насилия реагируют.

36% детей Львовского общества чувствуют себя спокойно в школе большинство времени. Зато доля учеников, испытывающих постоянную тревогу во время учебного дня, составляет 7%.

61% опрошенных школьников отметили, что в учебном заведении есть люди, которым они могут доверить свою проблему.

Согласно исследованию, классный руководитель имеет наибольший авторитет в решении проблем среди всех других участников образовательного процесса и готовность сообщить ему о проблеме преобладает за готовность обратиться с таким же вопросом к родителям или друзьям.

В случае, если ребенок станет жертвой избиения или травли со стороны других, 69% школьников указали, что обратятся к классному руководителю, а к родителям или опекунам – 57%.

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