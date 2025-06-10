Запретить смартфоны в школах пока невозможно: образовательный обмудсмен Украины объяснила риски для учителя

В школах пока невозможно полностью запретить пользоваться мобильными телефонами ученикам, ведь это не определено законодательством. В то же время, возникают определенные риски для учителей.

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Об этом сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик в интервью украинскому медиа. Чиновница объяснила, что если дети будут складывать телефоны в коробочку, которая будет храниться у учителя, то во время воздушной тревоги ее нужно будет сносить в укрытие. Зато педагоги должны быть ответственными за детей, а не смартфоны.

"Этот способ, когда в коробочку складывают телефоны и та коробочка хранится у учителя, по моему мнению, не очень совершенен. Потому что тогда ответственность за этот смартфон несет учитель. И когда тревога, то тогда как? Учитель будет нести коробочку в укрытие. Но он должен быть ответственным за детей, а не за мобильные телефоны", – сказала Лещик.

Она подчеркнула, что пока нет законодательной определенности, родители совместно с учителями могут разрабатывать свои правила пользования смартфонами.

"Самое оптимальное, по моему мнению, - когда смартфон хранится в сумке или в рюкзаке ребенка с выключенным звуком во время урока. Во время воздушной тревоги ученик берет свою сумку и идет в укрытие. Он ответственен за свой смартфон и одновременно не мешает другим учиться", – отметила образовательный омбудсмен.

Она также отметила, что у детей возникает определенная зависимость от гаджетов и это явление будет углубляться и мешать другим. Кроме того, такое явление может стать плохим примером для других школьников - не учиться, а сидеть в смартфоне.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что власти Львова заговорили о запрете мобильных телефонов в школах.

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