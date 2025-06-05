'Мы теряем детей'. Власти Львова заговорили о запрете мобильных телефонов в школах: родители против

Во Львове городские власти заговорили о запрете использования мобильных телефонов в школах. Идею предложила председатель комиссии образования и науки Виктория Христиненко. По ее словам, многие страны ежегодно присоединяются к такой инициативе.

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Чиновница во время публичной дискуссии в медиа-хабе "Твой город" отметила, что реализовать это пока невозможно, ведь родители выступают против такой идеи. В частности, они аргументируют это тем, что со школьниками нужно держать связь во время их пребывания в учебных заведениях. Зато Христиненко считает, что из-за гаджетов детей наоборот теряют, ведь они забирают интересные уроки, хобби, родителей и тому подобное.

"Нам пока это не удалось, но все больше стран мира ежегодно приобщаются к полному запрету телефонов в школах, и я буду настаивать всюду над такой идеей. Родители говорят, что у нас война и что надо связываться со своим ребенком, но мы так теряем детей. Сопротивление сейчас идет только от родителей, чтобы это воплотить", – сказала чиновница.

Она добавила, что если детям начать запрещать телефоны в школах, они научатся другому формату жизни.

В то же время, городской глава департамента образования и культуры Андрей Закалюк добавил, что в этом вопросе нужна помощь на общегосударственном уровне, чтобы в Верховной Раде приняли соответствующий законопроект.

Напомним, в некоторых странах продолжаются дебаты по ограничению использования гаджетов среди школьников. Так, пользоваться телефонами предлагается только для поддержки обучения. Такие меры внедрены в более чем 60 странах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директор школы из Киева выступил против запрета мобильных телефонов на уроках.

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