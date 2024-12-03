Зарплата преподавателя университета в Украине ниже, чем в Сирии образца 2014: профессор привел впечатляющие цифры

У украинских преподавателей более низкая зарплата, чем получали педагоги Сирии в 2014 году. В частности, профессора этой страны, Ирака, Ливии, Марокко имели доход менее 13 тысяч долларов в год. При этом ВВП в этих странах значительно меньше, чем в Украине.

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На это обратил внимание доктор экономических наук, профессор Александр Костюк в сообщении в Facebook. Он отмечает, что общественный престиж профессии преподавателя университета в этих двух странах намного выше.

"В Ираке, Ливии, Марокко и Сирии профессора начинали с зарплаты менее $13 000 в год. Наиболее высокооплачиваемые ученые в Йемене и Марокко зарабатывают около $22 000 и $30 000 в год соответственно. При этом, ВВП на душу населения в этих двух странах соответственно в 10 и почти в полтора раза меньше показателя Украины. в этих двух странах значительно выше", – говорит Костюк.

"Приведенные арабские страны напоминают другую планету, если речь идет о заработной плате преподавателей университетов. И это речь о 2014 году. То есть сейчас мы не дотягиваем до уровня зарплаты преподавателей в арабских странах даже по состоянию на 2014 год", – добавляет он.

Педагог приводит в пример исследование одного из изданий по заработным платам, которое было проведено в 12 арабских странах. Так, самые высокие зарплаты преподавателей государственных университетов в Ливане и странах Персидского залива.

По словам профессора, наиболее высокооплачиваемые иорданские ученые зарабатывают почти 60 000 долларов в год.

"По состоянию на 2023 год ВВП на душу населения в Иордании меньше украинского показателя, а зарплата преподавателя в Украине вряд ли превышает 5-6 тыс. долларов в год. Неужели Иордания – это другая планета?" – отмечает Костюк.

Он говорит, что в каждой из исследуемых стран, кроме Сирии и Катара, академические зарплаты были выше тех выплат, на которые многие их соотечественники жили в течение года.

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