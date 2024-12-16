Зарплата учителя должна быть на 30% выше средней в Украине: аналитик отправил 'диванных критиков' в школу

В Украине следует существенно повышать зарплаты школьных педагогов, поскольку от этого зависит качество образования в государстве. Средняя зарплата учителя должна быть на 30% выше средней зарплаты по Украине.

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Об этом написал в Facebook коммуникационный директор аналитического центра CASE Украина Николай Малуха. На сегодня, по его словам, наоборот – зарплата учителя на 30% ниже средней.

Свежие данные Госстата по состоянию на сентябрь 2024 года показывают, что средняя зарплата в Украине – 20 592 грн, а средняя зарплата в сфере образования – 13 970 грн.

"Образование среди топ-3 наименее оплачиваемых отраслей. То есть з/п педагогов где-то на 31% меньше среднего по стране. Собственно с этого и начинаются все проблемы в образовании", – считает аналитик.

Эксперт публиковал данные, которые распространяют в Facebook о зарплатах учителей в странах мира и сравнение с украинским. В списке из 50 государств Украина оказалась на 49 месте – перед Индией и после Нигерии, Молдовы и Узбекистана.

Впрочем, он отметил, что брать суммы без привязки к стоимости жизни – это некорректно и манипуляция. Корректнее сравнивать соотношение зарплат педагогов к средней зарплате по стране.

Без повышения оплаты труда в образовательной сфере можно забыть про любые положительные изменения, убежден Малуха.

Всем, кто считает, что украинские педагоги зарабатывают достаточно, он посоветовал самим пойти в школу и обучать детей.

"Некоторым вместо "стебаться" с педагогов, которые распространяют эти графики сравнений, мол, у них не хватает критического мышления и поэтому им еще переплачивают, я бы порекомендовал пойти в школу и показать собственным примером, как надо работать и демонстрировать свое критическое мышление", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, учитель из Киева Руслан Цыганков сказал, что из-за низких зарплат молодые педагоги не хотят идти работать в школы. У них нет денежной мотивации, и эта проблема возникла задолго до начала войны в Украине.

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