''Зарубежную литературу преподает учительница физкультуры. Что будут знать эти дети?'' Сеть поразила тревожная ситуация в сельской школе в Винницкой области

Украинка Анастасия Драч поделилась тревожным наблюдением о школе в селе Губник в Винницкой области. В частности, она указала на нехватку педагогов, ведь в учебном заведении зарубежную литературу преподает учительница физкультуры. В то же время историю ведет человек без педагогического образования.

Об этом Драч рассказала в заметке в Тһгеԁѕ. Она удивляется, какие знания будут иметь дети с такой ситуацией.

"В селе, где мы живем, капитальный недобор учителей. Настолько, что зарубежную литературу преподает учительница физкультуры, а историю – человек без педагогического образования... Что будут знать эти дети?" – написала женщина.

В то же время украинцы присоединились к обсуждению и указали на то, что скоро родители сами будут учить своих детей, ведь педагогов критически не будет хватать. Более того, профессия учителя сейчас очень обесценена.

"Это только начало. Мизерные зарплаты, унижения со стороны родителей обесценили профессию учителя. Поэтому "яжемамки", готовьтесь к тому, что школьную программу вы будете осваивать вместе со своими чадами самостоятельно".

"Скоро будет хуже. Говорю как учительница, которая жила школой, а теперь на грани увольнения".

"Вскоре и учитель физкультуры уволится, будете сами преподавать своим детям все предметы. В этой стране образованное общество не нужно".

"У меня в универе один преподаватель мог работать на несколько кафедр с совершенно разными направлениями. Сейчас уже такого нет, потому что часть преподавателей поувольнялась и надо закрывать дыры на одной. По прогнозам до 2030 года уволиться планирует более 40% педагогов. Слышала, что вроде как планируют поднять зп с января, но + несколько тысяч не сыграет большой роли".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что психолог поставила на место родителей, которые предложили учителям уволиться из школы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!