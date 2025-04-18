Заряд позитива на весь день! Украинцев восхитили 'танцы' на уроке музыки под хит Шакиры

В сети набирает популярность видео, где учительница из Подольска Одесской области вместе с детьми "танцует" под хит известной колумбийской певицы Шакиры "La la la". Ученики младшей школы повторяют за педагогом движения, сидя за партами.

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На сегодняшний день ролик, опубликованный в Tik Tok, просмотрели уже более 45 тысяч раз. В комментариях пользователи восхищены креативностью учительницы и пишут, что это очень классно, заряжает позитивом и хочется танцевать вместе с ними.

"Вот я понимаю заряд позитива на весь день!", – пишет одна из пользователей.

"Как круто! Я тоже так со своими потанцую!", – поддержала идею коллеги другая учительница.

Оригинальный сингл вышел в свет в 2014 году и на сегодняшний день является узнаваемой мелодией из первых аккордов.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал, что сеть покорило видео зажигательных танцев, где учительница "отрывается" вместе с учениками. "Зарядку" с четвертоклассниками просмотрели более четырех миллионов раз и поставили ролику более 130 тысяч лайков.

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