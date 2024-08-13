'Защита Украины' не будет стоять седьмым уроком раз в неделю: что изменится для старшеклассников с 1 сентября

Школьники с сентября 2024 будут изучать обновленный предмет "Защита Украины", который не будет стоять седьмым уроком раз в неделю. Ученики раз в месяц будут ездить в специально подготовленную ячейку преподавания дисциплины. В частности, в центре будут содержаться тир, дроны, манекены для отработки домедицинской помощи, а старшеклассникам будут проводить лекции в течение дня.

Видео дня

По словам народной депутатки Украины и преподавательницы кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Инны Совсун, преподавание предмета не будет иметь ничего общего с милитаризацией детей. Об этом чиновник=ца рассказала в интервью Зеркалу недели.

"Защита Украины" не будет стоять седьмым уроком раз в неделю, которую так хочется пропустить. Ученики и ученицы раз в месяц будут приезжать в специально подготовленный центр преподавания "Защиты Украины", где будет тир, дроны и манекены для отработки домедицинской помощи, и целый день будут проводить на лекциях и практических занятиях", – рассказывает Совсун.

По ее словам, до сих пор ребят обучали стрелять, а девушек наматывать марлей повязку "чепчик" на предмете, ранее называвшемся "Защита Отечества" или "Допризывная подготовка юношей". Народная избранница отмечает, что такое преподавание неинтересно и неуместно для школьников, а главное – оно не имеет реальности с современностью.

"Важно, что речь не идет ни о какой милитаризации детей. Мы не создаем отрядов "Юнармии" – мы хотим, чтобы молодое поколение осознавало, что Россия – коварный, сложный и непредсказуемый враг, а мы как граждане и гражданки имеем много способов помочь Силам обороны" , – делится должностное лицо.

Она рассказала, какие темы будут учить школьники. В частности, для десятиклассников оно будет выглядеть так:

Модуль 1. Основы национальной безопасности и обороны Украины

Модуль 2. Основы управления и планирования

Модуль 3. Вооружение и военная техника. Стрелковая подготовка

Модуль 4. Основы действий, коммуникации и взаимодействия в бою

Модуль 5. Ориентировка на местности и инженерная фортификация

Модуль 6. Домедицинская помощь в условиях боя

Для 11 класса:

Модуль 1. Военные технологии и их развитие

Модуль 2. Стрелковая подготовка, основы действий и взаимодействия в бою

Модуль 3. Информационная война

Модуль 4. Домедицинская помощь в условиях боя

Модуль 5. Гражданское население в кризисных условиях

Модуль 6. Планирую будущее: личная роль в обороне Украины

Совсун уверяет, что в течение года Министерство образования и науки будет поддерживать учителей и контролировать получение знаний и навыков школьников, чтобы они отвечали идеям обновленного предмета.

В то же время, один из самых больших вызовов сейчас – это обучение учителей обновленной "Защиты Украины". Уже проведено повышение квалификации педагогов по основам национальной безопасности, основ управления и планирования, информационной войны, планирования будущего.

"Защита Украины" должен преподавать не физрук на полставки в обычной школе, а учителя, работающие в центре, сфокусированы только на преподавании "Защиты Украины" и заинтересованы постоянно учиться и развиваться", – говорит должностное лицо.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как будут готовить учителей к обновленному преподаванию предмета "Защита Украины".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!