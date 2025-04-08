Для того, чтобы в школах ученики получали качественные знания по истории Украины, необходимо усилить содержательный компонент, увеличить количество часов на преподавание предмета, а также обеспечить своевременное поступление учебников в учебные заведения. Имея рядом такую страну-соседа, как Россия, учителей следует ознакомить с общими тенденциями, присущими школьной истории этой страны и учить противостоять ее агрессивному и фальсифицированному содержанию.

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Такое мнение высказал кандидат педагогических наук и заслуженный учитель Украины Виктор Мысан в сообщении Facebook. Он отметил, что вписанная в российских учебниках история России извращена и искусно украдена у отдельных народов (украинцев, татар, казахов и т.п.). Несмотря на это, информация подается так, чтобы российские школьники поняли и усвоили, что все это их история и территория, которая временно потеряна и ее нужно возвращать обратно.

Кроме того, педагог отметил, что достоверность фактов никто не проверяет.

"Школьная история россия в эрефии занимает особое, я бы сказал, ключевое место в формировании национального сознания и памяти молодежи. То, что она фальсифицирована, извращена, что в ее фон мастерски вписано краденое прошлое отдельных народов (украинцев, татар, казахов и т.п.) – это никого не интересует, и это никто даже не пытается проверять на достоверность. Все это дано так, чтобы российские школьники поняли и усвоили, что все это – их история, их территория, которая временно потеряна и которую нужно возвращать в "материнское лоно", – написал Мысан.

Он отметил, что сейчас Украина проигрывает войну России на фронте школьного исторического образования. Педагог подчеркнул, что вместо того, чтобы обратить внимание на опыт страны-соседа, историю Украины интегрируют в мировую, что растворяет ее во множестве событий, явлений и процессов. Кроме того, в школах вдвое уменьшается изучение часов по этому предмету, вводится гражданское образование и финансовая грамотность за счет часов истории.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учитель истории, победитель Global Teacher Prize Ukraine-2020 считает, что образование в школе не должно быть оторвано от происходящих в государстве процессов. По его мнению, историю Украины следует учить с первого класса.

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