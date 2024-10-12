Зато не сидят в телефонах: психолог назвала неожиданные плюсы квадробинга

Дети-квадроберы объединяются в группы, вместе тренируются, дружат и находят единомышленников. Более того, представители этого вида субкультуры не сидят в телефонах, а общаются оффлайн.

Видео дня

На этом отметила семейная психотерапевт и кандидат психологических наук Светлана Арефния в интевью Слава +. По ее словам, ничего плохого в этом нет. Она считает, что квадробинг будет иметь популярность не больше года, ведь когда подростки наиграются, у них исчезнет интерес.

"Это начато как спорт. Во-вторых – это хорошо для детей, потому что они объединяются в группы, тренируются вместе, дружат, находят единомышленников, проводят время вместе. И это хорошо. Офлайн, наконец, не сидеть в телефонах, в гаджетах , а проводить вместе время. Поэтому здесь нет ничего плохого", – уверяет Арефния.

Она отмечает, что не нужно портить мнение о квадробинге, однако в случае возникновения агрессии со стороны подростков выявлять правонарушения. Например, когда дети начинают кусаться, толкаться и т.д.

Психотерапевт не исключает, что в этой субкультуре могут появиться и другие проявления творчества, например песни. Ведь, по ее словам, в первую очередь квадробинг предполагался как вид спорта, а уже подростки внесли в него одевание масок, цепляние хвостов и т.д.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем опасность квадробинга для детей и какой момент должен насторожить родителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!