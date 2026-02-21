'Завалить НМТ 2026 будет легче': репетитор назвала нововведение, которое вызывает ужас у поступающих

В правила написания Национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году внесли изменения, которые пугают будущих абитуриентов. Ведь теперь сдать экзамен и получить минимальные 100 баллов будет сложнее.

Видео дня

Об этом в своем видео в социальной сети TikTok сказала репетитор с никнеймом eng.with.marta. По ее словам, организаторы изменили количество тестов по каждому предмету, которые необходимо выполнить правильно.

"Завалить НМТ 2026 теперь будет еще легче, ведь теперь абитуриентам надо сдать больше заданий, чтобы получить хотя бы порог в 100 баллов", – говорит она и показывает, сколько тестов надо выполнить поступающему.

"Это количество заданий, которые надо выполнить по каждому предмету и в целом это тестовые баллы, которые затем переводятся в 200 бальную шкалу", – объясняет она и приводит пример, что для прохождения минимального порога по истории Украины надо выполнить правильно 9 тестовых заданий.

По ее словам, минимальное количество тестов не изменилось только для математики – осталось 5 заданий, как и было в 2025 году.

Ранее OBOZ.UA писал об объяснении директора УЦОКО, почему НМТ не будут проводить в два дня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!