'Завалите образование полностью!' Учителей Украины предложили перевести на работу по контракту: педагоги возмущены

Депутаты Верховной Рады и члены Комитета по вопросам образования, науки и инноваций предлагают прекратить бессрочные трудовые договоры с учителями. В случае одобрения документа, до 31 августа 2026 года руководители государственных и коммунальных учреждений общего среднего и профессионального предвысшего образования будут обязаны прекратить бессрочные трудовые договоры с учителями и одновременно заключить с ними срочные трудовые договоры.

Видео дня

Об этом говорится в заключении Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций к проекту закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Если педагог будет не согласен, то он должен быть уволен согласно Кодексу законов о труде.

Принимать на работу новых учителей, если будут поддержаны правки, необходимо будет на основании контрактов, заключаемых сроком от одного до пяти лет. В то же время, к директорам, которые занимали должность на основании продления срока действия контракта без проведения конкурса, должен быть проведен конкурс до 1 апреля 2026 года.

Украинцев возмутили такие предложения народных депутатов. Так, под заметкой Освіта.ua учителя отмечали, что в случае поддержания такой инициативы, это станет последним шагом для того, чтобы уволиться из школы тем педагогам, которые еще колеблются это сделать.

"Господи, давайте быстрее! Пойдем сами себе создавать частные школы. Завалите образование полностью. надо антикоррупционным органам проверить руководство МО, потому что что-то работой на рашу попахивает. Завалить образование в Украине".

"Да переведите всех на контракт. Интересно, кто тогда будет работать в школе".

"Попробуйте, многие учителя просто колеблются сделать последний шаг.Школа давно работает на энтузиазме и профессионализме людей, которые пришли в школу, потому что чувствовали, что это их место.И думаю, что мало кто из учителей пойдет дальше "работать по контракту". Образование стремительно переходит в частный сектор, может этого от нас и ожидают".

"Кто тогда пойдет поступать в педагогическое зная, что профессия учителя – это нестабильная карусель, где одни пять лет контракт подпишут, а другие пошлют. Профессии, которые по контракту высокооплачиваемые, а тут контракт с зарплатой курам на смех".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 70 тысяч учителей потеряют работу, если нагрузку увеличат с 18 до 22 часов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!