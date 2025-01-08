Завершается дополнительная регистрация на сертификацию-2025: какие категории учителей еще могут принять участие

9 января завершается дополнительный этап регистрации на сертификацию педагогов в 2025 году. 1500 учителей начальных классов и 500 английского уже исчерпали общегосударственную квоту.

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В то же время, из квоты в 1000 педагогов по каждому предмету подали заявления 449 школьных преподавателей украинского языка и литературы, 456 математики, 368 истории и гражданских дисциплин. Они еще могут зарегистрироваться на участие в сертификации. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Независимое оценивание профессиональных знаний и умений школьных преподавателей математики, украинского языка и литературы, истории и гражданских дисциплин и начальных классов состоится 8 февраля 2025 года.

Сертификация учителей английского языка состоится 13 сентября. Правильные ответы будут обнародованы до 10 февраля и до 15 сентября соответственно.

Учителя математики, украинского языка и литературы, истории и гражданских дисциплин, а также начальных классов получат свои результаты до 25 февраля в личных кабинетах. Английский язык – до 24 сентября. Подать апелляционную жалобу педагоги смогут в течение трех дней со дня оглашения результатов сертификации.

Второй этап тестирования, где происходит самооценка участниками собственного педагогического мастерства для учителей начальных классов, украинского языка и литературы, математики, истории должен пройти до 9 марта. Английского языка – до 15 октября. Результаты будут получены до 12 марта и 20 октября соответственно.

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