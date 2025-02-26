Зазубривание, погоня по оценкам, а к экзаменам готовят репетиторы: эксзамминистра образования раскритиковал старшую школу в Украине

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Зазубривание, погоня по оценкам, а к экзаменам готовят репетиторы: эксзамминистра образования раскритиковал старшую школу в Украине

Старшеклассники изучают в школе 15-18 предметов и не понимают, зачем им такое количество дисциплин. Кроме того, ученики не получают необходимых знаний и умений, поэтому обучение превращается в погоню за оценками. Более того, школьники вынуждены готовиться к вступительным экзаменам с репетиторами, ведь дети только зазубривают материал.

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Об этом замечает экс-заместитель министра образования и науки Павел Хобзей в сообщении Оsvita.ua. Он отмечает, что такая ситуация приводит к формальному выполнению заданий, списыванию или обману. Кроме того, по его словам, когда система не работает честно, дети учатся ее обходить.

Зазубривание, погоня по оценкам, а к экзаменам готовят репетиторы: эксзамминистра образования раскритиковал старшую школу в Украине

"Сейчас старшеклассники вынуждены изучать 15–18 предметов одновременно. Реально ли постичь все одинаково глубоко? Нет. Мотивирует ли это детей к обучению? Также нет. Они честно спрашивают: "Зачем мне это?". Родители рассказывают, что их дети после школы вынуждены тратить часы на дополнительные занятия с репетиторами, чтобы подготовиться к поступлению. В школе же они в большинстве своем не получают тех знаний и умений, которые им нужны. Учителя пытаются охватить огромный объем материала, но это превращается в сплошную погоню за оценками, а не за пониманием и навыками", пишет экс-чиновник.

По его словам, ученики сейчас нуждаются в другом обучении, именно поэтому старшая школа должна быть профильной. Таким образом, старшеклассники смогут выбирать предметы для углубленного изучения и те, которые их действительно интересуют. Поэтому у детей будет не только мотивация, но и более качественная подготовка к университету.

"Развитые страны уже давно внедрили подобные модели образования, и это дает результат. Если ребенок выбирает биотехнологический профиль – он имеет возможность сосредоточиться на математике, биологии, химии, физике, ІТ, биотехнологии. Если профиль английского языка – получает более глубокие знания по этому языку, литературе, углубляется в мир перевода и узнает о происхождении слов. Это не только повышает уровень заинтересованности учащихся, но и формирует их конкурентоспособность на рынке труда и высшем образовании", отмечает Хобзей.

Зазубривание, погоня по оценкам, а к экзаменам готовят репетиторы: эксзамминистра образования раскритиковал старшую школу в Украине

Для эффективности профильного образования необходима сеть академических лицеев, которые смогут обеспечить реальный выбор профилей, лучших преподавателей и создать современную материально-техническую базу. По словам экс-чиновника, сделать это в малых школах невозможно, ведь там не хватает кадров, лабораторий и ресурсов.

Общинам, где нет большого количества старшеклассников, нужно сотрудничать и создавать надлежащие условия для доступа и обучения в лицеях школьников. Именно такое учебное заведение должно стать фундаментом, которое поможет сократить разрывы в обучении детей из городской и сельской местностей.

Бывший министр образования уверяет, что система, где ученики делают вид, что учатся, а учителя – что обучают, не имеет будущего. В то время как реформа старшей профильной школы может изменить ситуацию, чтобы в стране развивалось современное образование. По словам экс-чиновника, дети имеют право на качественные знания уже сейчас, именно поэтому не стоит медлить с реформами и ждать, когда закончится полномасштабная война.

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