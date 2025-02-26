Зазубривание, погоня по оценкам, а к экзаменам готовят репетиторы: эксзамминистра образования раскритиковал старшую школу в Украине

Старшеклассники изучают в школе 15-18 предметов и не понимают, зачем им такое количество дисциплин. Кроме того, ученики не получают необходимых знаний и умений, поэтому обучение превращается в погоню за оценками. Более того, школьники вынуждены готовиться к вступительным экзаменам с репетиторами, ведь дети только зазубривают материал.

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Об этом замечает экс-заместитель министра образования и науки Павел Хобзей в сообщении Оsvita.ua. Он отмечает, что такая ситуация приводит к формальному выполнению заданий, списыванию или обману. Кроме того, по его словам, когда система не работает честно, дети учатся ее обходить.

"Сейчас старшеклассники вынуждены изучать 15–18 предметов одновременно. Реально ли постичь все одинаково глубоко? Нет. Мотивирует ли это детей к обучению? Также нет. Они честно спрашивают: "Зачем мне это?". Родители рассказывают, что их дети после школы вынуждены тратить часы на дополнительные занятия с репетиторами, чтобы подготовиться к поступлению. В школе же они в большинстве своем не получают тех знаний и умений, которые им нужны. Учителя пытаются охватить огромный объем материала, но это превращается в сплошную погоню за оценками, а не за пониманием и навыками", – пишет экс-чиновник.

По его словам, ученики сейчас нуждаются в другом обучении, именно поэтому старшая школа должна быть профильной. Таким образом, старшеклассники смогут выбирать предметы для углубленного изучения и те, которые их действительно интересуют. Поэтому у детей будет не только мотивация, но и более качественная подготовка к университету.

"Развитые страны уже давно внедрили подобные модели образования, и это дает результат. Если ребенок выбирает биотехнологический профиль – он имеет возможность сосредоточиться на математике, биологии, химии, физике, ІТ, биотехнологии. Если профиль английского языка – получает более глубокие знания по этому языку, литературе, углубляется в мир перевода и узнает о происхождении слов. Это не только повышает уровень заинтересованности учащихся, но и формирует их конкурентоспособность на рынке труда и высшем образовании", – отмечает Хобзей.

Для эффективности профильного образования необходима сеть академических лицеев, которые смогут обеспечить реальный выбор профилей, лучших преподавателей и создать современную материально-техническую базу. По словам экс-чиновника, сделать это в малых школах невозможно, ведь там не хватает кадров, лабораторий и ресурсов.

Общинам, где нет большого количества старшеклассников, нужно сотрудничать и создавать надлежащие условия для доступа и обучения в лицеях школьников. Именно такое учебное заведение должно стать фундаментом, которое поможет сократить разрывы в обучении детей из городской и сельской местностей.

Бывший министр образования уверяет, что система, где ученики делают вид, что учатся, а учителя – что обучают, не имеет будущего. В то время как реформа старшей профильной школы может изменить ситуацию, чтобы в стране развивалось современное образование. По словам экс-чиновника, дети имеют право на качественные знания уже сейчас, именно поэтому не стоит медлить с реформами и ждать, когда закончится полномасштабная война.

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