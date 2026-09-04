"Здесь был Вася", дыры вместо перегородок и антисанитария: школьные туалеты в Закарпатье вызвали возмущение в сети

В лицеях Великих Лучков и Руских Комаровцев в Закарпатье были выявлены ненадлежащие санитарно-бытовые условия во время пребывания школьников в учебном заведении. В частности, туалеты находились во дворе и имели ненадлежащий вид. В одном из помещений на стенах была написана одна из распространенных фраз вроде "здесь был Вася".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков. По его словам, условия пребывания ребенка во время обучения являются составной частью его права на безопасную среду.

"Речь идет об использовании детьми и работниками уличной уборной, которая не обеспечивает надлежащих условий конфиденциальности, гигиены и безопасности. Условия, в которых ребенок находится во время обучения, являются составной частью его права на безопасную и надлежащую образовательную среду. Если санитарно-бытовые условия не соответствуют установленным требованиям и создают риски для безопасности и здоровья детей, это напрямую касается выполнения обязательства учредителя по созданию безопасной образовательной среды (предусмотренного частью третьей статьи 37 Закона Украины "О полном общем среднем образовании")", – отметил Крючков.

Внешние туалеты есть во всех сельских школах общины. Несмотря на то, что в 2025 году была подготовлена проектно-сметная документация по установке внутренних туалетов, реализовать этот проект не удалось.

В комментариях под постом украинцы выразили удивление тем, что подобные условия можно увидеть в современном мире. Кроме того, они подчеркнули, что эти учебные заведения имеют статус лицея, однако дети вынуждены ходить в туалет на улице.

"Главам ОТГ и директорам учебных заведений за несоблюдение прав детей лишить премий на целый год. Посмотрите, какие у них премии в условиях войны. За что? За такое положение дел?" — писали украинцы.

В то же время в интервью Суспільному директор Руськокомаровского лицея Лариса Сарваш рассказала, что уличные туалеты использовались временно, поскольку в учреждении велись ремонтные работы. Сейчас они почти завершены, и дети могут пользоваться внутренними туалетами.

"В тот момент, когда в школе устанавливали дренажную систему, добраться до школы было практически невозможно. У меня есть три туалета, которые были построены в 2014 году. На первом этаже главного корпуса в то время они были закрыты только потому, что в школу нельзя было зайти. Они работали, работают и по сей день. В связи с тем, что мы проводим ремонт, который уже завершается и находится на финальной стадии, у нас появятся еще пять туалетов", – сказала Сарваш.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцев шокировал туалет в государственном детском саду в Киевской области.

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