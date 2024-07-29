Зеленская показала, как выглядит разрушенная российской ракетой 'Школа супергероев'. Фото

Учителя "Школы супергероев" продолжают обучать детей, которые находятся в больнице "Охматдет" индивидуально в палатах, дистанционно и в группах. Образовательное пространство, которое разрушила российская ракета, было одним из первых 17 центров по всей Украине. За время его существования состоялось более 12 тысяч уроков для более чем 1500 пациентов.

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Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская в официальном Telegram-канале. Она написала, что под завалами осталась уцелевшая стена с пожеланиями тех, кто посещал учебное заведение и видел, как дети продолжают учиться, несмотря на болезни.

"На фото – заместитель директора ГУ "Школа супергероев" Виктор и заведующая именно этой образовательной ячейкой в "Охматдете" Галина. В день атаки они вместе с медиками и всеми неравнодушными разбирали завалы. А уже на следующий день после этого команда возобновила работу в больнице. Сегодня учителя обучают маленьких пациентов индивидуально в палатах, дистанционно и в группах в сохраненных классах. Они также обсуждают с администрацией больницы выделение дополнительных помещений для классов и педагогов, – написала первая леди.

Она добавила, что Фонд Зеленской восстановит все помещения образовательного пространства и сделает "Школу" еще лучше. По ее словам, сохранят только уцелевшие стены, в память о дне атаки, и команду Супергероев.

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