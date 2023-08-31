Зеленский анонсировал серьезное нововведение для школьников: чего ждать 1 сентября

В новом учебном году 2023-2024 на украинских школьников, их родителей и учителей ждет "позитивное новшество". Его перед 1 сентября анонсировал президент Владимир Зеленский, однако раскрывать детали не стал.

Об этом вопросе он упомянул в вечернем обращении к украинцам в четверг, 31 августа. Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал Офиса президента Украины (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Гарант сообщил, что 31 августа провел совещание, которое касается учебы в нашей стране.

Видео дня

Глава государства намекнул, что новшество может касаться цифровизации, поскольку его готовит Минцифры совместно с МОН.

"Уже будет 1 сентября, начало нового учебного года. Вице-премьер-министр [Михаил] Федоров и министр [Оксен] Лисовой вместе со своими командами готовят очень позитивную новацию для наших школьников, для родителей, для учителей. То, что действительно будет помогать. Завтра представим первые детали", – сказал Зеленский.

{"id":"-lA4h7gi0yQ","startTime":41}

Как писал OBOZREVATEL,1 сентября в Украине начнется новый учебный год в условиях полномасштабного российского вторжения. Формат обучения может быть разным (очный, онлайн или смешанный) в зависимости от ситуации с безопасностью в конкретном регионе и наличия укрытия. Как начнется учебный год в школах Украины – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!