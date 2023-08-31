Уроки в метро и донаты ВСУ вместо цветов: как начнется учебный год в школах Украины

1 сентября в Украине начнется новый учебный год в условиях полномасштабного российского вторжения. Формат обучения может быть разным (очный, онлайн или смешанный) в зависимости от ситуации с безопасностью в конкретном регионе и наличия укрытия.

Школьников ждет ряд новшеств. Например, часть из них будет изучать основы медицинской помощи, минной безопасности, ориентировки на местности и управления дронами. OBOZREVATEL собрал информацию об особенностях учебного года 2023-2024.

Некоторые школы предложили вместо букетов на 1 сентября задонатить деньги на Силы обороны Украины.

Акцию "Подари букет защитникам" ввели в учреждении общего среднего образования №5 Тростянецкой громады Сумской области. 1-5 сентября во дворе школы будет стоять ящик, куда родители смогут положить деньги на нужды ВСУ.

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С подобным призывом ранее выступал глава управления образования Львова Андрей Закалюк. Он призвал родителей школьников 1 сентября вместо цветов для учителей потратить средства на помощь детям, пострадавшим от войны – сделать пожертву реабилитационному центру UNBROKEN KIDS.

Школам Львова предложили запретить использование учениками смартфонов.

Львовское управление образования предложило запретить мобильные телефоны во время учебного процесса. Так гаджеты не будут отвлекать учеников от уроков, а еще это будет побуждать детей к более активному общению со сверстниками. Каждой школе дали право разработать свой формат, как это будет работать.

Часть школьников Харькова в случае тревоги сможет ходить на уроки в метро.

Городской голова Игорь Терехов заявил, что на станциях метрополитена Харькова обустроили 60 классов для обучения школьников. В помещениях налажено системы рекуперации воздуха, шумоизоляцию, освещение, есть туалетные комнаты.

Мэр заявил, что трижды в неделю в метро будут обучаться более тысячи детей. К станциям учеников будет подвозить школьный автобус в сопровождении полиции.

"Надеюсь, что с каждым месяцем количество учеников в такой метрошколе будет расти", – отметил Терехов.

Учебный процесс будет длиться до конца июня.

Кабмин считает, что в этом году перерывы в обучении очень вероятны, поэтому решил сразу продлить работу школ до 28 июня, чтобы дети смогли полностью пройти программу.

Дети получат новые навыки: основы медпомощи, минной безопасности, ориентировки на местности и управления дронами.

"С сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины – будем реализовывать в школах из разных областей. На основе отзывов учителей и учащихся, участвующих в пилоте, программа дисциплины будет финализирована", – сообщил ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Каким будет формат учебы?

Замглавы МОН Андрей Сташков говорил, что для большинства школьников учебный год должен начаться в офлайн-формате, но только при наличии в учреждении надежно защищенного укрытия.

"В прошлом учебном году у нас фактически 75% учебных заведений, школ, имели укрытия, которые позволяли там находиться более половины учеников, обучающихся в этих учебных заведениях. Мы понимаем, что не все школы в Украине смогут начать учебный год в оффлайн-формате, но благодаря усилиям органов местного самоуправления, используя средства государственного и местного бюджетов, процент школ, имеющих укрытие, будет значительно больше, чем был на конец прошлого года", – сказал сотрудник министерства.

В осенне-зимний период в случае возможных сложностей с электроэнергией школы будут работать дистанционно или будут снабжены генераторами.

В целом решение о том, в каком формате дети будут ходить в школу (очные уроки, онлайн или смешанные) должны решить местные власти.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что если ребенок не выспался из-за ночной воздушной тревоги, просидев в укрытии, и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок. Догнать эту тему можно будет позже.

– Детали о трех форматах обучения в украинских школах можно найти в материале по ссылке.

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