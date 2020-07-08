Зеленский назвал "негодяями" инициаторов поставок школьных парт с пластиком

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на норму о поставках школьных парт с пластиковым покрытием в рамках проекта "Новая украинская школа".

Глава государства назвал инициаторов этой нормы "негодяями", передает "Интерфакс-Украина".

Во время встречи с представителями бизнеса в Черновицкой области 8 июля, Зеленскому о такой ситуации рассказал один из предпринимателей. По его словам, в школы обязали поставлять парты из натуральной древесины, которая покрыта искусственным пластиком.

Бизнесмен подчеркнул, что в Украине нет ни одного производителя ламината и пластика.

"Люди, которые это сделали, просто негодяи. Спасибо за то, что вы нам это рассказали. Нам важны украинские предприниматели, которые платят налоги в Украине, а не люди, которые выводят деньги, делают из пластика какие-то стулья, и нам потом продают", – ответил ему президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная служба качества образования планировала в 2020 году провести масштабную проверку школ, чтобы помочь им стать более качественными.