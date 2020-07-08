Зеленський назвав "негідниками" ініціаторів поставок шкільних парт із пластиком

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на норму про постачання шкільних парт із пластиковим покриттям у рамках проєкту "Нова українська школа".

Глава держави назвав ініціаторів цієї норми "негідниками", передає "Інтерфакс-Україна".

Під час зустрічі з представниками бізнесу в Чернівецькій області 8 липня, Зеленському про таку ситуацію розповів один із підприємців. За його словами, в школи зобов'язали постачати парти з натуральної деревини, яка покрита штучним пластиком.

Бізнесмен наголосив, що в Україні немає жодного виробника ламінату та пластика.

"Люди, які це зробили, просто негідники. Спасибі за те, що ви нам це розповіли. Нам важливі українські підприємці, які платять податки в Україні, а не люди, які виводять гроші, роблять із пластику якісь стільці, і нам потім продають", – відповів йому президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна служба якості освіти планувала в 2020 році провести масштабну перевірку шкіл, щоб допомогти їм стати більш якісними.