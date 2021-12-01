Зеленский пообещал выдать по ноутбуку каждому учителю

Все украинские учителя получат новые ноутбуки. Педагогов должны обеспечить компьютерами до 2023 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодного послания к Верховной Раде. Он также рассказал об изменениях в сфере образования в этом году и усилиях, прилагаемых государством.

Президент отметил, что в этом году ноутбуки получили более 60 тысяч учителей.

"К 2023 году новый ноутбук будет у каждого учителя нашего государства", – пообещал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина борется за молодежь из временно оккупированных Донбасса и Крыма.

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"Мы существенно упростили школьникам из Крыма и временно оккупированному Донбассу доступ к высшему образованию в Украине. Без ВНО, бесплатно, без ограничений, в любом университете Украины", – подчеркнул Владимир Зеленский.

А еще, напомнил президент, в этом году ввели новые президентские премии.

"100 тысяч гривен – победителям международных ученических олимпиад по математике, физике, информатике и химии. Впервые в этом году мы предоставляем премии не только ученикам, но и учителям, которые подготовили этих чемпионов", – отметил глава государства.

Всего в школах Украины преподают более 440 тысяч учителей. Если каждый учитель получает ноутбук по цене 20 тыс. грн (требования Министерства образования и науки), то общая стоимость закупки компьютеров составит около 8,8 млрд грн.

22 июля Минцифры и МОН объявили, что в текущем году реализуют проект "Ноутбук каждому учителю".

В 2021 году ноутбуками планируют обеспечить 60 тысяч учителей.

На закупку компьютеров выделили 980 млн грн.

МОН прописал четкие требования к компьютерам и тендерам, в частности, установил ожидаемую стоимость одного ноутбука – 20 тыс. грн.

Ноутбуки должны быть на балансе школ и использоваться исключительно для обучения.

На 26 ноября ноутбуки получили в 11 областях, общее количество – 20 тысяч. Информацию о том, где именно и сколько, Министерство цифровой трансформации собирает на дашборде.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

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