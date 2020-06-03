Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам развития высшего образования в Украине. Соответствующий указ подписан 3 июня.

Решение было принято по итогам встречи с представителями высших учебных заведений Украины, говорится в Telegram-канале президента. Совет будет консультативно-совещательным органом при главе государства.

Его задачами, среди прочего, будут совершенствования качества и содержания высшего образования в Украине, подготовка предложений по совершенствованию законодательства Украины в этой области, в частности относительно финансовой автономии высших учебных заведений и механизма привлечения частных инвестиций.

Владимир Зеленский. Иллюстрация

"Мы должны сформировать четкие цели и готовить конкурентоспособных специалистов – в соответствии с потребностями украинской экономики. Определить, какими профессиями рынок перенасыщен, а какие, наоборот, будут остро востребованы в ближайшие годы. Не менее важно и развитие сети студенческих общежитий. Современных, комфортных, а главное – в достаточном количестве для нужд иногородних студентов", – отметил президент.

Кабинету министров Зеленский поручил "обеспечить разработку с участием Национального института стратегических исследований, Национальной академии наук Украины и утвердить до 1 ноября 2020 стратегии развития высшего образования в Украине на 2021-2031 годы, определив основные цели и приоритеты с учетом глобальных тенденций мировой экономики".

К 1 сентября должны разработать план мероприятий популяризации естественных наук и математики и популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов.

Кроме того, до 1 декабря правительство должно утвердить государственную программу развития научно-исследовательской инфраструктуры в Украине и государственную программу восстановления и развития сети общежитий для проживания студентов высших учебных заведений.

"Хочу подчеркнуть, что мы не сосредоточены только на высшем образовании. В ближайшее время мы проведем встречи с представителями дошкольного, среднего и профессионально-технического образования и вместе определим пути развития и совершенствования этих уровней", – заметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями высших учебных заведений Украины.

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