По словам Зеленского, в стране насчитывается более одного миллиона студентов

Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями высших учебных заведений Украины.

Как сообщила пресс-служба Офиса главы государства, участие также приняли заместитель главы ОП Юрий Костюк и глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Встреча в таком формате с лидерами учебных заведений прошла впервые с 2005 года.

Руководители высших учебных заведений встретились с Зеленским president.gov.ua

Президент подчеркнул, что в Украине есть кадровый голод, и эту проблему должно решать именно высшее образование. Зеленский обратил внимание на то, что в стране учится более миллиона студентов, однако большая часть из них не хочет оставаться в Украине. А из тех, кто остается, многие не работают по специальности.

"Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?" – задался вопросом Зеленский.

Руководители высших учебных заведений встретились с Зеленским president.gov.ua

Бабак же отметил, что отныне в контрактах с ректорами будут появляться показатели эффективности за определенное время и механизмы проверки этих показателей.

"Наши планы до конца 20-го года делятся на две части: тактические – это проведение вступительной кампании и финансовая автономия. У нас много планов. Комитет всегда открыт к сотрудничеству", – отметил он.

Владимир Зеленский. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, ранее Министерство образования и науки разрешило проводить экзамены и ВНО в условиях карантина, однако при соблюдении ряда правил безопасности.

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