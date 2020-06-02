За словами Зеленського, в країні налічується понад один мільйон студентів

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками вищих навчальних закладів України.

Як повідомила пресслужба Офісу глави держави, участь також взяли заступник голови ОП Юрій Костюк та голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Захід у такому форматі з лідерами навчальних закладів відбувся вперше з 2005 року.

Керівники вищих навчальних закладів зустрілися із Зеленським president.gov.ua

Президент наголосив, що в Україні є кадровий голод, і цю проблему має вирішувати саме вища освіта. Зеленський звернув увагу на те, що в країні навчається понад мільйон студентів, проте велика частина з них не хоче залишатися в Україні. А з тих, хто залишається, багато хто не працює за фахом.

"Навіщо ви витрачали свій досвід, навіщо держава витрачала свої гроші, якщо ми потім не можемо залучити цих справді талановитих студентів?" – поцікавився Зеленський.

Керівники вищих навчальних закладів зустрілися із Зеленським president.gov.ua

Бабак же зазначив, що відтепер у контрактах із ректорами з'являтимуться показники ефективності за певний час і механізми перевірки цих показників.

"Наші плани до кінця 20-го року діляться на дві частини: тактичні – це проведення вступної кампанії, і фінансова автономія. У нас є багато планів. Комітет завжди відкритий до співпраці", – зазначив він.

Володимир Зеленський. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, раніше Міністерство освіти та науки дозволило складати іспити та ЗНО в умовах карантину, проте за умови дотримання низки правил безпеки.

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