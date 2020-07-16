Землетрясения: как они происходят

Землетрясения случаются, когда вдруг сползают два больших кусочки земной коры. Это заставляет сейсмические волны трясти поверхность Земли. Таким образом огромная энергия, которая накапливалась в недрах планеты, высвобождается.

Землетрясения обычно случаются на краях больших участков земной коры – литосферных плитах. Эти пластины медленно перемещаются в течение длительного периода времени. Иногда края, которые называются линиями разлома, могут застрять, но пластины продолжают двигаться. Эти смещения происходят в ячейках землетрясений.

Давление медленно начинает нарастать там, где края застревают, и, как только давление станет достаточно сильным, пластины начинают двигаться, вызывая землетрясение. Больше о литосферных плитах читайте в учебнике по географии за 6 класс Т.Г. Гильберг.

От очага землетрясения распространяются колебания. Они могут достигать поверхности Земли. Чем глубже находится ячейка, тем будет больше площадь землетрясения. Сильные землетрясения происходят в эпицентре, который расположен над центром.

Зарактер землетрясения Vshkole.in.ua

Форшоки и афтершоки

Как правило, до и после большого землетрясения будут меньшие. Те, которые случаются ранее, называются форшоки. Они происходят за несколько минут, дней или месяцев до основного толчка.

Те, которые случаются после сильного землетрясения, называются афтершоками. Количество афтершоков зависит от энергии землетрясения.

Сейсмические волны

Ударные волны от землетрясения, которые движутся по земле, называются сейсмическими. Они самые мощные в центре землетрясения, но распространяются на все стороны. Они движутся в 20 раз быстрее, чем звук.

Ученые используют сейсмические волны для измерения того, насколько большое землетрясение. Они используют прибор под названием сейсмограф для измерения размера волн.

Чтобы сказать о силе землетрясения, ученые используют шкалы магнитуд или MMS (шкала Рихтера). Чем больше число по шкале MMS, тем больше землетрясение. Обычно вы даже не заметите землетрясения, если он не достиг 3 баллов по шкале MMS. Вот несколько примеров того, что может произойти в зависимости от масштаба:

4 балла – могло бы поколебать дом, будто рядом проезжал большой грузовик. Некоторые люди могут даже этого не заметить.

6 баллов – вещи выпадут из полок. Стены в некоторых домах могут трескаться, а окна сломаться.

7 баллов – слабые здания разрушаются, а на мостах и на улицах возникнут трещины.

8 баллов – много зданий и мостов падают. Возникнут большие трещины в земле.

9 баллов и выше – в городах масштабные повреждения.

землетрясение Riara.com.ua

Интересные факты о землетрясениях:

Самое большое землетрясение, когда-либо зафиксированное в мире, было в Чили в 1960 году интенсивностью 9,6 баллов по шкале Рихтера.

Они могут вызвать огромные волны в океане под названием цунами.

Движение тектонических плит сформировало большие горные массивы, как Гималаи и Анды.

Землетрясения могут случиться в любую погоду.

Ежегодно в мире фиксируется около 1 млн землетрясений, но люди их почти не ощущают.

На Луне есть также колебания поверхности, которые называются лунотрясения.

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