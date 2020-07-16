Землетруси: як вони відбуваються

Землетруси трапляються, коли раптом сповзають два великих шматочки земної кори. Це змушує сейсмічні хвилі трясти поверхню Землі. Таким чином величезна енергія, яка накопичувалася в надрах планети, вивільняється.

Землетруси зазвичай трапляються на краях великих ділянок земної кори – літосферних плитах. Ці пластини повільно переміщуються протягом тривалого періоду часу. Іноді краї, які називаються лініями розлому, можуть застрягнути, але пластини продовжують рухатися. Ці зміщення відбуваються в осередках землетрусів.

Тиск повільно починає наростати там, де краї застрягають, і, як тільки тиск стане досить сильним, пластини починають рухатися, спричиняючи землетрус. Більше про літосферні плити читайте в підручнику з географії за 6 клас Т.Г. Гільберг.

Від осередку землетруса поширюються коливання. Вони можуть досягати поверхні Землі. Чим глибше знаходиться осередок, тим буде більше площа землетруса. Найсильніші землетруси відбуваються в епіцентрі, який розташований над осередком.

Характер землетрусу Vshkole.in.ua

Форшоки і афтершоки

Як правило, до і після великого землетрусу будуть менші. Ті, що трапляються раніше, називаються форшоками. Вони відбуваються за декілька хвилин, днів чи місяців до основного поштовху.

Ті, що трапляються після сильного землетрусу, називаються афтершоками. Кількість афтершоків залежить від енергії землетрусу.

Сейсмічні хвилі

Ударні хвилі від землетрусу, які рухаються по землі, називаються сейсмічними. Вони найпотужніші в центрі землетрусу, але поширюються на всі сторони. Вони рухаються в 20 разів швидше, аніж звук.

Вчені використовують сейсмічні хвилі для вимірювання того, наскільки великий землетрус. Вони використовують прилад під назвою сейсмограф для вимірювання розміру хвиль.

Щоб сказати про силу землетрусу, вчені використовують шкали магнітуд або MMS (шкала Ріхтера). Чим більше число за шкалою MMS, тим більший землетрус. Зазвичай ви навіть не помітите землетрусу, якщо він не досяг 3 балів за шкалою MMS. Ось кілька прикладів того, що може статися залежно від масштабу:

4 бали – могло б похитнути будинок, ніби поруч проїжджала велика вантажівка. Деякі люди можуть навіть цього не помітити.

6 балів – речі випадуть з полиць. Стіни в деяких будинках можуть тріскати, а вікна зламатися.

7 балів – слабші будівлі руйнуються, а на мостах і на вулицях виникнуть тріщини.

8 балів – багато будівель і мостів падають. Виникнуть великі тріщини в землі.

9 балів і вище – у містах масштабні пошкодження.

Землетрус Riara.com.ua

Цікаві факти про землетруси:

Найбільший землетрус, який коли-небудь зафіксований у світі, був у Чилі в 1960 році інтенсивністю 9,6 балів за шкалою Ріхтера.

Вони можуть викликати величезні хвилі в океані під назвою цунамі.

Рух тектонічних плит сформував великі гірські масиви, як Гімалаї та Анди.

Землетруси можуть трапитися в будь-яку погоду.

Щороку в світі фіксується близько 1 млн землетрусів, але люди їх майже не відчувають.

На Місяці є також коливання поверхні, які називаються місяцетрясіннями.

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