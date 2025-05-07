Згідний чи згодний: в чем разница и как правильно говорить на украинском

В сети довольно часто можно встретить споры относительно правильности употребления слов на украинском: "згодний" или "згідний". По словам экспертов, все зависит от того, в каком варианте использовать это слово.

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Например, когда даем согласие, когда проявляем солидарность с кем-то и когда говорим о соответствии с чем-то. В чем же разница и как правильно говорить, читайте в материале OBOZ.UA.

Как объясняет языковед Александр Авраменко, если речь идет о согласии с чем-то, то правильно использовать оба варианта.

Когда же речь идет о соответствии чему-то, то употреблять надо только вариант "згідно".

А вот вариант слова с написанием через букву "о" - зг о дний - правильно использовать только в значении солидарности с кем-либо.

Учительница украинского языка из Харькова Наталья Сорокина также согласна с Александром Авраменко, и на своей странице в Instagram она приводит примеры когда и какое слово правильно использовать.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал о том, как говорить правильно на украинском: стосунки чи відносини? Эти слова путают почти все.

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