Жена ведущего "Холостячки" требует отменить дистанционку для 1-4 классов в Киеве: сил уже нет

Жена ведущего "Холостячки" Григория Решетника Кристина возмущена тем, что в Киеве ученики младшей школы продолжают учиться дистанционно. Их сын Ваня учится во 2 классе, и он вынужден в свои 8 лет большую часть дня проводить за компьютером.

А поскольку он еще маленький, Кристине нужно постоянно контролировать, занимается ли он – что сложно для мамы троих детей. Поэтому девушка требует от властей Киева вернуть детям обучение в школе.

У ведущего "Холостячки" Григория Решетника и его жены Кристины – трое детей. Старший сын, 8-летний Ваня, учится во 2-м классе частной школы в Киеве. И второй год ему приходится учиться в основном дома из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений в столице.

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Кристина ужасно возмущена дистанционкой для младшей школы. На своей странице в Instagram она опубликовала сториз, где сетует на онлайн формат обучения сына.

"Верните детей в школу! Потому что сил уже нет", – написала девушка.

Она отмечает, что эффективность такого формата обучения очень низкая.

"Эффективность этого образования очень низкая! Потому что не может ребенок во 2 классе проводить по 8 часов за компьютером. Требую!" – написала Кристина, отметив страницу в Instagram мэра Киева Виталия Кличко.

А еще, по ее информации, часть частных школ Киева с понедельника, 8 ноября, уже разрешили заниматься офлайн учащимся 1-4 классов. Однако школа сына ответственно следует указаниям КГГА, поэтому дети продолжают учиться онлайн.

В комментарии OBOZREVATEL Кристина Решетник рассказала, что родители учеников начальных классов все возмущены дистанционкой.

"В конце концов от всего этого хаоса страдают дети. Мой Иван – ученик 2 класса, и у него каждый день по 7-8 уроков. С 9:00 до 16-17:00", – говорит девушка.

Она отмечает, что сыну – сложно перед компьютером просидеть целый день. Ей, как многодетной маме, – тоже сложно. Поскольку Ване всего 8 лет, и нужно контролировать, зашел ли он на урок, делает ли задание.

"Вообще начальная школа не должна подлежать закрытию на карантин. В Европе именно так и есть – садики и начальная школа остаются офлайн. Потому что процессы "такого" обучения нам когда-то "аукнутся" и будут в будущем необратимыми", – подчеркнула Кристина Решетник.

На прошлой неделе возмущался дистанционкой для начальных классов и сам ведущий "Холостячки" Григорий Решетник. Он отмечал, что в школе сына Вани все учителя вакцинированы. Также ведущий не понимает, почему все решается по принципу "с понедельника на пятницу".

"Неужели через год-полтора нельзя было подготовиться к повторной волне – проинформировать население, выписать четкие правила и сроки, а не менять их с понедельника на пятницу... Ну как так..." – написал ведущий на своей странице в Instagram.

Для работы в офлайн-режиме в школах должен быть вакцинирован от коронавируса определенный процент сотрудников – 80% в "желтой" и "оранжевой" (нужна хотя бы одна доза) и 100% в "красной" (только обе дозы). Все они должны иметь документы, подтверждающие наличие хотя бы одной дозы прививки против COVID-19, медицинских противопоказаний или справки о том, что переболели. Если уровень привитых ниже – школа должна переходить на дистанционное обучение. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1236.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце сентября сообщил, что даже при условии необходимого уровня вакцинации среди работников школ могут отправить на карантин как отдельный класс, так и всю школу . Класс – если заболевает кто-нибудь из учеников. Школа – если таких классов будет более 50%.

Однако местные власти массово отправляют детей на дистанционное обучение независимо от уровня вакцинации учителей, причем и учащихся начальной школы тоже. А где-то школьники на длительных каникулах, которые с одной недели продлили до двух или даже трех. Как учились во всех регионах Украины по состоянию на 8 ноября – OBOZREVATEL собрал все, что известно, здесь.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Министр образования и науки Сергей Шкарлетт заявил, что знает, как родителей школьников, а особенно учеников 1-4 классов, беспокоит вопрос офлайн-обучения. По его словам, когда дети вернутся за парты, зависит от трех факторов: эпидемиологической ситуации, показателей вакцинации учителей, ответственного отношения и соблюдения карантинных ограничений каждым украинцем.

Директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян объяснила OBOZREVATEL, что постановлением Кабмина №1236 о карантинных ограничениях не запрещается использование дистанционной формы обучения в отношении учащихся 1-4 классов. А ситуация с заболеваемостью серьезная, поэтому нужно прервать цепочку передачи COVID-19.