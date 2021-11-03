'Красные' времена требуют отчаянных мер: как учатся украинские школьники – все регионы

Многие школьники не пришли в школы в понедельник, 1 ноября: одни учатся дома, другие не учатся вообще. Ситуация с коронавирусом ухудшается – в "красной" зоне уже 15 регионов.

Чтобы сдержать распространение болезни, местные власти вводят различные ограничения, и часто они затрагивают работу школ. OBOZREVATEL рассказывает, как сейчас учатся украинские школьники.

Самый короткий ответ на вопрос, как учатся сейчас школьники – по-разному. Пандемия, карантинные зоны, решения местных комиссий по ТЭБ и ЧС и местных властей, автономия школ делают формат учебы (или даже его наличие) в школах практически непредсказуемым для учеников и их родителей.

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Согласно графику Министерства образования и науки, осенние каникулы должны были длиться с 25 октября по 31 октября включительно. Но еще в сентябре Украину постепенно начала накрывать коронавирусная волна. С 23 сентября вся страна перешла в "желтую" зону. И чем ближе к каникулам, тем чаще местные власти стали заявлять о переносе каникул. Правда, не только из-за COVID-19, но и по причине проблем с отоплением.

Уже 13 октября МОН разослал в регионы письма с рекомендацией начать каникулы раньше – с 18 октября. Министр образования просил прислушаться, хотя и отметил, что окончательное решение за педсоветом каждой конкретной школы.

Есть еще фактор вакцинации учителей, которая сильно пробуксовывала. 1 ноября средний охват по Украине достиг 90% (те, кто привит хотя бы одной дозой). Но если для работы офлайн в "желтой" и "оранжевой" зоне нужно было 80% привитых, то в "красной" – 100%. А "покраснели" уже 15 регионов.

С другой стороны, даже нужный уровень вакцинации не везде спасает – в некоторых регионах местные власти за школы принимают решение о переводе детей на дистанционное обучение или каникулы. Иногда формально указывают, что каждый педсовет может решать сам. А иногда просто сообщают – каникулы продлятся до такого-то числа. Сколько школ действительно автономны, по крайней мере в этом вопросе, и могут руководствоваться своими соображениями, а не присланными "сверху", – открытый вопрос.

Так что украинские школьники учатся по-разному: с понедельника кто-то все еще на каникулах, кто-то учится онлайн, кто-то занимается в обычном режиме. Как долго – где-то называют даты, где-то нет. И ситуация может разниться не только в зависимости от карантинной зоны, области, города – но и даже от определенной школы в определенном населенном пункте. Поэтому официальная информация о формате учебы в регионах чаще всего – лишь общие сведения или рекомендации.

По озвученным министром образования и науки Сергеем Шкарлетом данным, на 2 ноября:

все еще на каникулах более 4,7 тыс. школ – это 34% от общего количества;

на дистанционном обучении из-за невыполнения условия по вакцинации 15 "красных" областей – 3 тыс. 207 школ.

OBOZREVATEL собрал все, что известно – по всем регионам Украины (за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым).

Киев

В школах Киева с переходом столицы в "красную" зону с понедельника, 1 ноября, начали учиться дистанционно – осенние каникулы не продлили. Это касается всех заведений и учащихся всех классов – исключений ни для кого нет.

Согласно заявлению мэра Киева Виталия Кличко, учащиеся переходят на онлайн-обучение с 1 по 8 ноября. Если ситуация с коронавирусом улучшится, ученики 1-4 классов смогут вернуться за парты – при условии, что в школе будут привиты 100% сотрудников.

Киевская область

На сайте Киевской ОГА отметили, что с 30 октября область переходит в "красную" зону, и ограничения будут действовать соответствующие. В том числе, будет запрещена "работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ".

Дополнительно указано, что работа без ограничений возможна только в случае, если 100% сотрудников и все посетители будут иметь "зеленый" COVID-сертификат (то есть будут полностью вакцинированы), или отрицательный результат ПЦР-теста. О каких-то дополнительных вариантах или особых указаниях для школ в КОГА не сообщали.

Житомирская область

В Житомире школьникам продлили осенние каникулы на неделю. Пока что речь об отдыхе по 7 ноября включительно. Но это не окончательное решение – каникулы могут продлить еще.

В городе не переносили каникулы на 18 октября, как во многих городах – несмотря на рекомендацию Министерства образования и науки, городские школьники начали отдыхать по графику, с 25 октября.

Днепропетровская область

Школы Днепра ушли на каникулы с 18 октября – в этот же день область перешла в "красную" зону. Местные власти "пошли" по постановлению Кабмина, так что главный фактор – уровень вакцинации учителей. Как сообщили в департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета, в некоторые заведения дети вернулись за парты еще 25 октября, некоторые – с этого понедельника. В школах, где ниже 100% охват вакцинацией сотрудников, дети учатся онлайн.

с 25 октября 23 школы учатся офлайн;

с 1 ноября сели за парты ученики еще 16 школ;

остальные школы учатся дистанционно;

1-4 классы независимо от уровней – в обычном режиме.

Запорожская область

В Запорожье каникулы сначала перенесли на неделю раньше – они стартовали с 18 октября. Затем продлили еще на неделю, до 31 октября, а теперь еще на одну. Итого школьники должны вернуться к учебе 7 ноября, а отдыхать они будут три недели. Точно ли дети начнут учиться 7 ноября и в каком формате – пока неизвестно.

Одесская область

Школам Одессы рекомендовали продлить каникулы до 7 ноября. Глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич напомнила, что каникулы не переносили. Неделю до отдыха дети учились дистанционно, так что теперь есть запас времени.

По работе школ в области особых указаний нет – они должны работать в соответствии с утвержденными Кабмином ограничениями "красной" зоны, в которую регион перешел 18 октября. Первый заместитель председателя Одесской ОГА Борис Волошенков еще 15 октября сообщил, что будет запрещена работа учебных заведений. Но ограничения не будут применять, если у сотрудников будет "зеленый" COVID-сертификат – то есть они будут полностью вакцинированы против коронавируса.

Волошенков отметил, что это не касается детских садов и начальных классов школ – они могут работать независимо от количества вакцинированных сотрудников. Но напомнил, что с 8 ноября вступает в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации всех сотрудников сферы образования.

Николаевская область

В Николаеве ученики пошли на каникулы по графику, с 25 ноября. Но после отдыха в школы они не вернутся – с 1 ноября они перешли на дистанционное обучение. Это касается:

2-11 классов общеобразовательных школ;

заведений внешкольного образования;

музыкальных и спортивных школ.

Ученикам первых классов и 1-9 классов специальной школы для детей с нарушением зрения продлили каникулы. Пока что речь идет об онлайн-формате на одну учебную неделю – с 1 по 5 ноября.

Решение городская комиссия по ТЭБ и ЧС приняла за день "до": новость сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале после обеда 31 октября.

Херсонская область

Дистанционное обучение для учеников 1-11 классов и заведений внешкольного образования Херсона продлили до 7 ноября. На онлайн-формат обучения в городе школы перешли 25 октября – сразу после недельных досрочных каникул.

Черниговская область

В Чернигове с 1 ноября в очном формате работает только школа №4 – она единственная в городе, где от COVID-19 вакцинировались 100%. Остальные учатся дистанционно. Но только 5-11 классы – ученики начальных классов по-прежнему могут заниматься непосредственно в школе. Работают и детсады. Дистанционка продлится минимум неделю. Черниговская область перешла в "красную" зону с 30 октября.

Львовская область

Школьников Львова с 1 ноября перевели на дистанционное обучение. Власти города решили не продлевать каникулы, но за парты детям вернуться не разрешат. Ограничение затронет всех школьников – с 1 по 11 класс, в то же время детсады будут работать в обычном режиме.

Ивано-Франковская область

С понедельника, 1 ноября, в Ивано-Франковске школы должны перейти на дистанционное обучение – если привились от коронавируса менее 100% их сотрудников. По состоянию на 27 октября такое учебное заведение было одно – частная школа-садик "Первая ласточка", где завершили вакцинацию обеими дозами 15 октября.

В Ивано-Франковске каникулы переносили на неделю, с 18 октября, как рекомендовал МОН. А фактически школьники отдыхали еще с Дня защитников и защитниц 14 октября, поскольку выходные переносили. Но сами каникулы не продлевали, дети вернулись к учебе 25 октября.

Донецкая область

По состоянию на 2 ноября в Донецкой области только 57 школ работали в привычном режиме, сообщила директор департамента образования Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева. Дистанционно учатся в 316 школах, в 105 продолжаются каникулы.

268 школ региона ушли отдыхать в День защитников и защитниц 14 октября, праздник перерос в каникулы – они длились по 31 октября. Еще в 140 школах каникулы стартовали 19 октября.

Например, в Краматорске с 1 ноября школьники учатся дистанционно. Пока речь идет об онлайн-формате на две недели – до 14 ноября. В городе нет ни одной школы, где бы были вакцинированы обеими дозами все 100% сотрудников. С этого же понедельники ушли на дистанционку все школы Мариуполя. Аналогичное решение приняли и в Славянске.

"Несмотря на высокие показатели вакцинации среди педагогических работников, учебные заведения работают в дистанционном режиме из-за большого количества заболеваний среди детей и учителей", – отметила Сидашева.

Луганская область

В Луганской области школьники отправились на каникулы по графику, с 25 октября. А с 1 часть школ перешли на дистанционное обучение, либо продолжили каникулы. Например, в школах Лисичанска решили продлить осенний отдых школьников ещё на неделю.

Сумская область

На Сумщине все школы с 29 октября перешли на дистанционное обучение. Онлайн-формат ввели для учеников 1-11 классов. Пока что – по 7 ноября. Как дальше будут учиться дети, зависит от ситуации с заболеваемостью коронавирусом, – отметили в ОГА.

Хмельницкая область

В Хмельницком больше половины школ работают в обычном режиме. Это заведения, где 100% сотрудников полностью вакцинированы – таких в Хмельницкой общине 30. Еще в 22 школах это условие еще не выполнили, поэтому пока учатся дистанционно. Ученики 1-4 классов во всех школах учатся очно независимо от наличия прививок у учителей. Каникулы в школах Хмельницкого начались 18 октября, не переносили только в двух учебных заведениях.

В области школы в основном перешли на дистанционку. Например, в Славутиче ее ввели с 1 ноября и "до отдельного решения" городской комиссии по ТЭБ и ЧС. Садики работают в обычном режиме.

Ривненская область

В Ровно всем общеобразовательным школам рекомендовали продлить школьные каникулы еще на одну неделю – с 1 по 7 ноября. После ученики вернуться к учебе, но не за парты, а дома за компьютеры. Каникулы в городе стартовали 25 октября. В области большая часть школ – на дистанционке еще с 23 сентября, когда Украина перешла в "желтую" зону.

Черкасская область

В Черкассах школьников отправили на каникулы с 18 октября. Затем рекомендовали продлить каникулы на неделю и снова на еще одну. Дети будут отдыхать три недели, до 7 ноября. Не будет ли снова рекомендации о переносе каникул – неизвестно.

Черновицкая область

В Черновцах 29 октября заявили, что с 1 ноября учащиеся школ вернутся за парты – каникулы в городе не продлят, на дистанционное обучение их также не переведут. Но уже 2 ноября решение изменили: учеба таки перейдет в онлайн. Пока решили, что на две недели.

Что касается учебы в школах области, там сразу объявили, что с 1 ноября они должны перейти на дистанционное обучение. Но и в областном центре, и в области каникулы прошли по графику МОН: с 25 по 31 октября.

Харьковская область

Школьники Харькова останутся на каникулах до 7 ноября. Они и так стартовали с 18 октября – так что отдых школьников затянется по меньшей мере на три недели. Такая же ситуация и в области.

Полтавская область

В Полтаве школьники с 25 октября ушли на каникулы. А 1 ноября вернулись за учебу, но в онлайн-формате. В области справляются по-разному. В Кременчуге, например, с 25 октября ввели дистанционку – на четыре недели. А в Миргороде на онлайн перешли с 1 ноября – и до того, как община сможет закупить газ для отопления.

Тернопольская область

В Тернопольской области на каникулы или на дистанционку с 18 октября ушли менее трети учебных заведений области – 204 из 662. В Тернополе, в частности, отдых был по плану, с 25 по 31 октября, и каникулы не продлевали.

В то же время депутаты от фракции "Европейская солидарность" требуют срочно созвать сессию Тернопольского облсовета. Как заявил депутат облсовета Степан Барна, отопительный сезон в школах не начался.

"Дети ушли вынужденно на каникулы. И мы по сегодняшний день не знаем, какая будет судьба образовательных учреждений Тернопольщины после того, как дети выйдут с каникул", — отметил депутат.

Волынская область

Школам на Волыни рекомендовали оставить на осенних каникулах учеников с 1 по 11 класс до 7 ноября. Как сообщили в пресс-службе ОГА, на внеочередном заседании Волынской региональной комиссии ТЭБ и ЧС "участники заседания единогласно приняли решение о продлении осенних каникул".

"Несмотря на то, что каждая школа назначает дать каникул по своему усмотрению, есть общие рекомендации для всех учебных заведений от Минобразования", – отметили в пресс-службе.

С 18 октября на досрочные каникулы отправились ученики 91 школы. Из них 48 на этой неделе уже учатся, но дистанционно, остальные – все еще на каникулах. В общей сложности до 7 ноября на каникулах будут 434 школы области.

Винницкая область

Винницкие школьники на каникулах с 14 октября, Дня защитников и защитниц. Ученики 1-4 классов отдыхали по 31 октября, а 5-11 классов с 26 октября, перешли на дистанционную форму обучения.

Закарпатская область

В Ужгороде с 1 ноября школьники вернулись за парты. За исключением Классической гимназии – там пока будут учиться дистанционно. Но не из-за низкого уровня вакцинации учителей, а по причине аварии на теплотрассе. При этом отопление еще есть не во всех школах.

В области осенние каникулы начались с 18 октября, досрочно, в 181 школе. Но большинство ушли отдыхать с 25 октября. С понедельника, 1 ноября часть школ Закарпатья все еще на каникулах, часть на дистанционке. Но большинство учеников все же учатся без ограничений.

Кировоградская область

В Кропивницком после двух недель каникул (с 18 октября) в 38 школах дети учатся в обычном режиме. В двух – школе №8 и гимназии новейших технологий – дистанционно. Они находятся в одном здании, а из-за порыва теплотрассы там нет отопления.

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