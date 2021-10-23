В Запорожье и Черкассах на неделю продлили осенние каникулы
В Запорожье и Черкассах школьники будут отдыхать на неделю дольше. Власти городов решили продлить каникулы до двух недель.
Причина – ухудшение ситуации с коронавирусом. О решении сообщили представители местной власти.Каникулы в Запорожье
"Продлены осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования Запорожья", – написал заместитель мэра Анатолий Васюк на своей странице в Facebook.
Он отметил, что дать детям еще неделю отдыха решили "в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе". Осенние каникулы у запорожских школьников должны закончиться 31 октября.
С 18 октября Запорожская область перешла в "красную" карантинную зону. Школьников областного центра с этого же дня отправили на каникулы – это на неделю раньше, чем предполагал график Министерства образования и науки. А теперь отдых детей еще и продлили. Итого осенние каникулы в Запорожье продлятся две недели вместо одной.
Тем временем регион продолжает находиться в "красной" зоне – ситуация с коронавирусом остается сложной. По данным областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава, за сутки 22 октября в Запорожье:
– 438 человек заболели;
– 10 человек умерли;
– 55 выздоровели.
Всего в области за минувшие сутки:
– 1137 человек заболели, из них 124 ребенка и 3 работника сферы образования;
– 21 человек умер;
– 106 человек выздоровели.Каникулы в Черкассах
В Черкассах тоже хотят продлить каникулы на неделю. Заместитель директора департамента образования и гуманитарной политики в Черкассах Богдан Белов отметил, что это связано со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом в области. Но добавил, что окончательное решение все же – за каждой школой.
"Мы рекомендуем школам продлить каникулы еще на неделю. Однако каждая школа может принимать решение самостоятельно", – подчеркнул Белов.
Как сообщила заместитель председателя Черкасской ОГА Лариса Кошевая, за сутки 22 октября в Черкасской области:
– 683 человека заболели;
– 327 человек выздоровели;
– лечатся в стационаре 810 человек, из них детей – 18.
В самих Черкассах ситуация по итогам минувших суток такая:
– 86 человек заболели;
– в больнице 61 человек.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Согласно графику Министерства образования и науки, осенние каникулы в этом учебном году должны длиться неделю, с 25 по 31 октября. Но МОН лишь рекомендует, окончательное решение по педсоветом каждой отдельной школы.
13 октября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что МОН поддерживает рекомендацию Миндзрава и Госкомиссии по ТЭБ и ЧС о переносе осенних каникул на неделю раньше – с 18 октября. Соответствующее письмо отправили облгосадминистрациям и Киевской госгорадминистрации. Министр призвал прислушаться к рекомендации и перенести каникулы. По данным на 23 октября, начали каникулы раньше 5790 школ по всей Украине.
В Кропивницком во многих школах сразу решили продлить каникулы до двух недель. Кроме того, им дали старт уже с 18 октября – в качестве причины указали проблемы с отоплением. В Киеве каникулы вообще отказались переносить, они должны были начаться 25 октября. В пятницу, 22 октября, в КГГА заявили, что детей отправляют на карантин – Киев оказался на пороге "красной" зоны. Одну неделю они точно будут отдыхать, а вот по второй решение примут позже: может быть вариант с "дистанционкой".