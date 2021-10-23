В Запорожье и Черкассах на неделю продлили осенние каникулы

В Запорожье и Черкассах школьники будут отдыхать на неделю дольше. Власти городов решили продлить каникулы до двух недель.

Причина – ухудшение ситуации с коронавирусом. О решении сообщили представители местной власти.

"Продлены осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования Запорожья", – написал заместитель мэра Анатолий Васюк на своей странице в Facebook.

Он отметил, что дать детям еще неделю отдыха решили "в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе". Осенние каникулы у запорожских школьников должны закончиться 31 октября.

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С 18 октября Запорожская область перешла в "красную" карантинную зону. Школьников областного центра с этого же дня отправили на каникулы – это на неделю раньше, чем предполагал график Министерства образования и науки. А теперь отдых детей еще и продлили. Итого осенние каникулы в Запорожье продлятся две недели вместо одной.

Тем временем регион продолжает находиться в "красной" зоне – ситуация с коронавирусом остается сложной. По данным областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава, за сутки 22 октября в Запорожье:

– 438 человек заболели;

– 10 человек умерли;

– 55 выздоровели.

Всего в области за минувшие сутки:

– 1137 человек заболели, из них 124 ребенка и 3 работника сферы образования;

– 21 человек умер;

– 106 человек выздоровели.

В Черкассах тоже хотят продлить каникулы на неделю. Заместитель директора департамента образования и гуманитарной политики в Черкассах Богдан Белов отметил, что это связано со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом в области. Но добавил, что окончательное решение все же – за каждой школой.

"Мы рекомендуем школам продлить каникулы еще на неделю. Однако каждая школа может принимать решение самостоятельно", – подчеркнул Белов.

Как сообщила заместитель председателя Черкасской ОГА Лариса Кошевая, за сутки 22 октября в Черкасской области:

– 683 человека заболели;

– 327 человек выздоровели;

– лечатся в стационаре 810 человек, из них детей – 18.

В самих Черкассах ситуация по итогам минувших суток такая:

– 86 человек заболели;

– в больнице 61 человек.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Согласно графику Министерства образования и науки, осенние каникулы в этом учебном году должны длиться неделю, с 25 по 31 октября. Но МОН лишь рекомендует, окончательное решение по педсоветом каждой отдельной школы.