Шкарлет назвал три области, где вакцинированных учителей критически мало
В Украине охват вакцинацией сотрудников школ достиг 87%. Это на 1% больше по сравнению с цифрами на 18 октября.
Однако есть три региона, где количество привитых педагогов практически не растет. Такие данные обнародовал министр образования и науки Сергей Шкарлет, – об этом говорится в сообщении на официальное сайте МОН.
Министр привел статистику по количеству привитых сотрудников школ на 22 октября:
87% получили хотя бы одну дозу вакцины – на 1% больше, чем по состоянию на 18 октября;
60% полностью вакцинировались – этот показатель выше на 4%.
Больше всего преподавателей и других работников школ вакцинировались в Луганской области. Топ-6 регионов-лидеров выглядит так:
Луганская область – 80%;
Харьковская область – 78%;
Полтавская область – 72%;
Черкасская область – 72%;
Киевская область – 73%;
Киев – 70%.
Критически мало вакцинированных педагогов в трех областях:
Ривненской – 22,5%;
Волынской – 19,6%;
Ивано-Франковской – 18,5%.
"По-прежнему прошу педагогов не игнорировать рекомендации Минздрава, главная из которых заключается в необходимости прививки", – отметил министр образования и науки.
Шкарлет также сообщил, что на каникулы досрочно ушли 5790 школ по всей Украине.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Согласно графику Министерства образования и науки, осенние каникулы в этом учебном году должны продолжаться неделю, с 25 по 31 октября. Но это только рекомендация – окончательное решение за педсоветом каждой отдельной школы.
13 октября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что МОН поддерживает рекомендацию Минздрава и Госкомиссии по ТЭБ и ЧС о переносе осенних каникул на неделю раньше – чтобы школьники пошли отдыхать с 18 октября. Соответствующее письмо отправили облгосадминистрациям и Киевской горгосадминистрации. Министр призвал прислушаться к рекомендации и перенести каникулы. Многие школы перенесли каникулы – но не только из COVID-19, но и из-за проблем с отоплением.
22 октября стало известно, что школы Киева отправляют на карантин на два недели. Столица на пороге "красной" зоны, поэтому и приняли такое решение. В столице осенние каникулы не переносили, и с понедельника дети и так должны были отдыхать – вот только одну неделю, а не две, и, вероятно, с новыми карантинными ограничениями.
Министерство здравоохранения своим приказом от 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса является обязательной – среди них есть и педагоги. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Всех остальных будут отстранять от работы и лишать зарплаты, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Приказ вступит в силу 8 ноября.