Шкарлет назвал три области, где вакцинированных учителей критически мало

В Украине охват вакцинацией сотрудников школ достиг 87%. Это на 1% больше по сравнению с цифрами на 18 октября.

Однако есть три региона, где количество привитых педагогов практически не растет. Такие данные обнародовал министр образования и науки Сергей Шкарлет, – об этом говорится в сообщении на официальное сайте МОН.

Министр привел статистику по количеству привитых сотрудников школ на 22 октября:

87% получили хотя бы одну дозу вакцины – на 1% больше, чем по состоянию на 18 октября;

60% полностью вакцинировались – этот показатель выше на 4%.

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Больше всего преподавателей и других работников школ вакцинировались в Луганской области. Топ-6 регионов-лидеров выглядит так:

Луганская область – 80%;

Харьковская область – 78%;

Полтавская область – 72%;

Черкасская область – 72%;

Киевская область – 73%;

Киев – 70%.

Критически мало вакцинированных педагогов в трех областях:

Ривненской – 22,5%;

Волынской – 19,6%;

Ивано-Франковской – 18,5%.

"По-прежнему прошу педагогов не игнорировать рекомендации Минздрава, главная из которых заключается в необходимости прививки", – отметил министр образования и науки.

Шкарлет также сообщил, что на каникулы досрочно ушли 5790 школ по всей Украине.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Согласно графику Министерства образования и науки, осенние каникулы в этом учебном году должны продолжаться неделю, с 25 по 31 октября. Но это только рекомендация – окончательное решение за педсоветом каждой отдельной школы.

13 октября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что МОН поддерживает рекомендацию Минздрава и Госкомиссии по ТЭБ и ЧС о переносе осенних каникул на неделю раньше – чтобы школьники пошли отдыхать с 18 октября. Соответствующее письмо отправили облгосадминистрациям и Киевской горгосадминистрации. Министр призвал прислушаться к рекомендации и перенести каникулы. Многие школы перенесли каникулы – но не только из COVID-19, но и из-за проблем с отоплением.