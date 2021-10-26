Житомирским школьникам продлили каникулы: все больше детей болеют COVID-19

В Житомире школьникам продлили осенние каникулы на неделю. Такое решение было принято на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

И это не окончательное решение – каникулы могут продлить еще. Об этом на заседании заявил директор департамента образования Валентин Арендарчук, сообщает "Суспільне".

В Житомире не переносили каникулы на 18 октября, как во многих городах – несмотря на рекомендацию Министерства образования и науки, городские школьники начали отдыхать по графику, с 25 октября.

Однако каникулы затянутся. Директор департамента образования горсовета Валентин Арендарчук во время внеочередного заседания комиссии по ТЭБ и ЧС предложил продлить отдых школьников до 7 ноября включительно. Он аргументировал тем, что в Житомире ухудшается ситуация с коронавирусом, к тому же все больше болеют дети.

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"Учитывая увеличение количества случаев заболеваемости среди детей коронавирусной инфекцией, – 46 случаев в заведениях общего среднего образования и 2 – в дошкольных учреждениях, предлагаем продлить каникулярный период до 7 ноября", – сказал Валентин Арендарчук.

В то же время Арендарчук подчеркнул, что в городе ситуация с коронавирусом в этом году хуже, чем в прошлом.

"Пока предлагаем продолжить каникулы до 7 ноября, а дальше будем смотреть и отслеживать уровень заболеваемости, чтобы обезопасить наших детей", – сказал директор депертамента образования.

Заместитель городского головы Житомира Мария Мисюрова в свою очередь отметила, что по состоянию на 25 октября за сутки в больницы города госпитализировали 30 человек.

"С 23 октября наша детская больница имени В.Башека уже принимает детей, больных коронавирусом. Сейчас в больнице находятся восемь заболевших коронавирусом в областной детской больнице – 21 ребенок", – рассказала Мария Мисюрова.

Комиссия предложение продлить каникулы до 7 ноября поддержала, а также рекомендовала руководителям учреждений профессионально-технического образования перевести учеников на дистанционную форму обучения с 27 октября.

Согласно данным Житомирского областного лабораторного центра Минздрава, в регионе в течение последней недели стремительно возросло количество новых больных COVID-19 – только за 25 октября 286 случаев. В Житомире за сутки – 87 новых больных, 9 умерли, выздоровевших – нет.

Министерство здравоохранения уже направило в секретариат Кабинета министров на рассмотрение представление по переведению еще пяти областей в "красную" зону: Львовскую, Хмельницкую, Черниговскую, Луганскую и Житомирскую.

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